Καιρός - Κολυδάς: Πότε έρχονται δυνατές βροχές - Ποια περιοχή μπαίνει στο «στόχαστρο»

Τι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα για την πορεία του καιρού τα επόμενα 24ωρα.

Η νέα εβδομάδα ξεκινά με σχετικά περιορισμένα φαινόμενα, ωστόσο από τα μέσα της εβδομάδας η εικόνα του καιρού αλλάζει αισθητά, με τις βροχοπτώσεις να ενισχύονται και το κύριο ενδιαφέρον να μετατοπίζεται προς τη νότια Ελλάδα και κυρίως την Κρήτη.

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, αναλύοντας το κοινό προγνωστικό «τρέξιμο» της 28ης Σεπτεμβρίου των μοντέλων ICON-EU, ECMWF και GFS, επισημαίνει ότι τα τρία μοντέλα συμφωνούν περισσότερο ως προς τη γενική τάση του καιρού και λιγότερο ως προς την ακριβή ένταση των φαινομένων.

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