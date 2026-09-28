Lonely Planet: Οι top 50 προορισμοί του 2027 - Τι ξεχώρισε στην Ελλάδα

Ο ταξιδιωτικός οδηγός Lonely Planet αποκαλύπτει τους 50 κορυφαίους προορισμούς και τις ταξιδιωτικές εμπειρίες που αξίζει να ανακαλύψουμε το 2027. Ανάμεσά τους υπάρχει και μια ελληνική πρόταση.

Ποιοι προορισμοί αξίζει να μπουν στην ταξιδιωτική μας λίστα το 2027; Το Lonely Planet μάς δίνει ιδέες μέσα από την ειδική έκδοση «Best in Travel 2027», παρουσιάζοντας 50 μέρη και εμπειρίες που ξεχώρισαν για τη νέα χρονιά. Η φετινή λίστα προέκυψε μέσα από τις προτάσεις και τις προσωπικές εμπειρίες των συντακτών και συνεργατών του οδηγού, που ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο αναζητώντας προορισμούς με κάτι ξεχωριστό να προσφέρουν. Από εντυπωσιακά φυσικά τοπία και αρχαίες πόλεις μέχρι γαστρονομικές εμπειρίες, περιπέτειες και λιγότερο γνωστές γωνιές του πλανήτη, οι επιλογές του 2027 ανοίγουν την όρεξη για νέες ταξιδιωτικές εξερευνήσεις.

Ξεχωριστή θέση στη λίστα έχει και η Ελλάδα, με έναν προορισμό που κρύβει έναν εντυπωσιακό κόσμο κάτω από τα γαλάζια νερά του - και υπόσχεται μια εμπειρία που δύσκολα ξεχνιέται.

Διαβάστε τη συνέχεια στο travelgo.gr