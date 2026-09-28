6 πράγματα που θα ακούσεις μόνο από άτομα που βρίσκονται ένα βήμα πριν τον χωρισμό.

«Ό,τι αρχίζει ωραίο τελειώνει με πόνο», λένε οι γνωστοί στίχοι του δημοφιλούς τραγουδιού και, μάλιστα, στον τομέα των σχέσεων μάλλον ισχύει σε έναν μεγάλο βαθμό. Η αρχή κάθε σχέσης συνοδεύεται από χαρά, ανυπομονησία, τεράστια όρεξη να «εξερευνήσεις» την προσωπικότητα του άλλου και, σίγουρα, όνειρα για τις κοινές στιγμές - αν όχι το κοινό μέλλον. Όσο περνάει ο χρόνος, τόσο αυτά ξεθωριάζουν, αφού το περιτύλιγμα αφαιρείται και εμείς βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την αλήθεια. Κάποιες φορές αυτή η «αλήθεια» μας αφορά και θέλουμε να είναι κομμάτι της ζωής μας, κάποιες άλλες, όμως, όχι, συνεπώς έρχεται το τέλος.

Για να είμαστε ειλικρινείς, ακόμα κι αν είσαι ο άνθρωπος που θα ανακοινώσει τον χωρισμό, δεν γίνεται να μην επηρεαστείς συναισθηματικά, έστω κι αν γνωρίζεις πόσο ανακουφιστικό και καλό για εσένα θα είναι αυτό μελλοντικά. Οι ψυχολόγοι έχουν ξοδέψει τόνους μελανιού, μιλώντας για τις σχέσεις, τους χωρισμούς και γενικότερα τη σύνδεση των ανθρώπων. Πρόκειται για ένα περίπλοκο κεφάλαιο με πολλές αναλύσεις, συζητήσεις και παραδείγματα. Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, ωστόσο, οι άνθρωποι που βρίσκονται μόλις ένα βήμα πριν το οριστικό φινάλε κάνουν τις παρακάτω σκέψεις. Γι’ αυτούς, η εκάστοτε σχέση έχει φτάσει στην τερματική γραμμή, συνεπώς είναι έτοιμοι να γυρίσουν σελίδα στη ζωή τους.

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