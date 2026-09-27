Στα 77 της, η Βέρα Γουάνγκ ποζάρει στο IG χωρίς μακιγιάζ και φίλτρα - Αφενός είναι υπέροχη, αφετέρου αυτά τα social media θέλουμε

Στην εποχή όπου όλοι προσπαθούν να μοιάσουν κάπου και τα social media λειτουργούν ως μέσο αλλοίωσης της πραγματικής εικόνας, η Βέρα Γουάνγκ επιλέγει τον σωστό δρόμο.

Η Βέρα Γουάνγκ αποτελεί μία από τις πιο φημισμένες σχεδιάστριες μόδας του πλανήτη με ειδίκευση φυσικά στις νυφικές δημιουργίες. Όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκεται στη βιομηχανία της μόδας, έχει καταφέρει να ταυτίσει το όνομά της με υψηλής αισθητικής δουλειές και να εξελιχθεί σε ένα από τα πιο περιζήτητα πρόσωπα. Ασταμάτητη, με επιμονή και πάθος, έχει χτίσει τη δική της επιτυχημένη διαδρομή, γεγονός που είναι αδιαμφισβήτητο.

Ούσα αρκετά ενεργή στα social media, η Βέρα Γουάνγκ μοιράζεται συχνά φωτογραφίες και βίντεο από την καθημερινότητά της εντός και εκτός δουλειάς. Αυτή τη φορά, ωστόσο, έκανε κάτι διαφορετικό. Η γνωστή σχεδιάστρια μόδας ταλαιπωρείται από τις αλλεργίες της εποχής, όπως ανακοίνωσε μέσω μιας ανάρτησης στο IG. «Κολλημένη στο κρεβάτι μου, φτερνίζομαι πολύ, οπότε μένω εδώ, το πραγματικό μου γραφείο», έγραψε χαρακτηριστικά.

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