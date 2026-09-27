Γκουίνεθ Πάλτροου: Η σταρ που έκανε το wellness business στην εποχή της ΑΙ

Η ηθοποιός, που επαναπροσδιόρισε τον εαυτό της ως μια από τις πρώτες celebrity influencers στον χώρο της ευεξίας και του life style, επιστρατεύει την Τεχνητή Νοημοσύνη στις υπηρεσίες του brand της.

Η Γκουίνεθ Πάλτροου έχει πρωταγωνιστήσει σε ταινίες – σταθμούς στην ιστορία του σινεμά (“Seven”) κι έχει τιμηθεί με Όσκαρ στα 26 της -το οποίο όπως αποκάλυψε αργότερα, χρησιμοποιούσε ως “στοπ” στην πόρτα του κήπου της. Έχει παντρευτεί ροκ σταρ, κι υπάρξει ζευγάρι με τους πλέον περιζήτητους σταρ του Χόλιγουντ -από τον Μπεν Άφλεκ μέχρι τον Μπραντ Πιτ, τον οποίο διόρθωνε, όταν δεν μπορούσε να ξεχωρίσει το χαβιάρι μπελούγκα από το οσέτρα.

Έχει επίσης στήσει μια αυτοκρατορία ευεξίας, μόδας κι ομορφιάς κι έχει (ξε)πουλήσει κεριά που μύριζαν σαν τον κόλπο της και yoni eggs (κολπικά αυγά από νεφρίτη). Εσχάτως επέστρεψε, ύστερα από περίπου 10ετή απουσία, στο σινεμά (με το “Marty Supreme”), ενώ ετοιμάζει νέα ταινία για το Netflix. Ποιο θα μπορούσε να είναι το επόμενο βήμα της Γκουίνεθ Πάλτροου; Μα φυσικά η επένδυση στον κόσμο της Τεχνητής Νοημοσύνης.

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