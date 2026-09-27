Η απλή τακτική για να κάνεις τους γύρω σου να σε συμπαθήσουν αμέσως, σύμφωνα με έρευνα του Χάρβαρντ

Δεν φαντάζεσαι πόσο απλή είναι και πόσο θα σε βοηθήσει στις συζητήσεις σου.

Σε όποια κοινωνική συναναστροφή και να βρεθείς, ελπίζεις να αφήσεις καλή εντύπωση στους γύρω σου. Για να το πετύχεις υπάρχουν διάφοροι τρόποι, αλλά συνήθως δεν πετυχαίνουν όλοι. Άφησε στην άκρη τις δεξιότητες που νομίζεις πως έχεις και επικεντρώσου σε μία απλή τακτική που είτε σε προσωπική συζήτηση, είτε σε επαγγελματική, πάντα πιάνει. Αυτό τουλάχιστον απέδειξε το Χάρβαρντ με έρευνα που πραγματοποίησε.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο Journal of Personality and Social Psychology, και σύμφωνα με αυτή, το να είσαι περίεργος είναι το “κλειδί”. Αν λοιπόν θέλεις να αφήσεις καλή εντύπωση, τότε πρέπει απλά να δείξεις ενδιαφέρον, κάνοντας μια ερώτηση. Αν ακολουθήσει και άλλη μία σε συνέχεια της συζήτησης, τότε κερδίζεις τον συνομιλητή σου, αφού καταλαβαίνει ότι τον ακούς. Ποιος δεν θέλει να έχει ανταπόκριση στα λεγόμενα του άλλωστε;

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