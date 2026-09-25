Ζέτα Μακρυπούλια: Ο γνωστός ηθοποιός που κάλεσε στο Moments και το θολό τοπίο για το Rouk Zouk

Μπαίνει στο στούντιο η Ζέτα Μακρυπούλια. Ο ηθοποιός που θα μπει στο στούντιο για τη νέα σεζόν, το θολό τοπίο για το Rouk Zouk και η απόφαση για το Dancing with the Stars.

Ξεκινούν αυτό το Σαββατοκύριακο τα γυρίσματα για το «Moments» της Ζέτας Μακρυπούλια χωρίς ακόμη να έχει προσδιοριστεί το πότε θα βγει στον «αέρα» νέο επεισόδιο του λαμπερού σόου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reader ο πρώτος που θα μπει στο στούντιο για τη νέα τηλεοπτική σεζόν είναι ο δημοφιλής ηθοποιός Ρένος Χαραμπίδης όπου θα δει να διαδραματίζονται μπροστά στα μάτια του σημαντικές στιγμές της ζωής και της καριέρας του.

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