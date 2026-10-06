Απάντηση-κόλαφος του δικηγόρου της Βίσση στον Καρβέλα: «Αντί να στέλνει εξώδικα, να μιλήσουμε, να βρούμε λύση»

Μετά τη δημοσιοποίηση της εκδοχής του Νίκου Καρβέλα για τη ρήξη με την Άννα Βίσση, ο δικηγόρος της αποκαλύπτει νέες λεπτομέρειες.

Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως για τη ρήξη στη σχέση της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα, στη σκιά των οικονομικών εκκρεμοτήτων που προέκυψαν από τη μεγάλη συναυλία της τραγουδίστριας στο ΟΑΚΑ.

Το απόγευμα της Τρίτης (6/10) ο μουσικοσυνθέτης απέστειλε ένα 4σέλιδο δελτίο Τύπου στα μέσα ενημέρωσης, δίνοντας τη δική του εκδοχή για όσα έχουν συμβεί μεταξύ τους, μετά την συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ.

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