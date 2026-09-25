Κιτς, queer και μπόλικο δράμα: Μια κινηματογραφική ανασκόπηση στο σύμπαν του Πέδρο Αλμοδόβαρ

Από τη «Κίκα» και τις «Ραγισμένες αγκαλιές» ως και το «Όλα για τη μητέρα μου» και το «Bitter Christmas», ο Πέδρο Αλμοδόβαρ είναι το enfant terrible του ισπανικού σινεμά.

Λίγοι σκηνοθέτες έχουν καταφέρει να ασκούν τέτοια κινηματογραφική επίδραση από τη δεκαετία του '80 εώς και το 2026. Ένας από αυτούς είναι και ο αυθάδης Ισπανός Πέδρο Αλμοδόβαρ με μια κινηματογραφική γλώσσα η οποία δεν γνωρίζει όρια και καλούπια.

Γιατί γίνεται αυτή η ειδική μνεία στον Πέδρο Αλμοδόβαρ; Γιατί σήμερα γίνεται 77 και αυτό αποτελεί τέλεια αφορμή για μια κινηματογραφική ανασκόπηση σε μερικές από τις ταινίες του, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι όλες μοναδικές με τον δικό τους τρόπο.

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