Υπάρχει προηγμένος εξωγήινος πολιτισμός κοντά στη Γη; Η απάντηση της νέας μελέτης

Ποια είναι τα επόμενα βήματα;

Η επιστημονική φαντασία συχνά παρουσιάζει τη ζωή σε άλλους πλανήτες ως πολύ πιο εξελιγμένη από εκείνη στη Γη. Μια νέα μελέτη, ωστόσο, υποστηρίζει το αντίθετο.

Η έρευνα, με επικεφαλής τον Chris Doughty, καθηγητή οικοπληροφορικής στο Northern Arizona University, δείχνει ότι ο ρυθμός με τον οποίο εξελίσσεται η ζωή σε δυνητικά κατοικήσιμους εξωπλανήτες της γειτονιάς μας πιθανότατα εξαρτάται από τη διαθέσιμη ενέργεια για τα φυτά και όχι απλώς από τον χρόνο που έχει περάσει.

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