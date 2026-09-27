Μία από τις μεγαλύτερες πολιορκίες έγινε στην Ελλάδα: Κράτησε 21 χρόνια και σχεδιαζόταν βιολογικός πόλεμος

Μία όχι και τόσο γνωστή ιστορική πτυχή είναι ότι στην Ελλάδα έλαβε χώρα μία από τις μεγαλύτερες πολιορκίες στην ιστορία που κράτησε 21 ολόκληρα χρόνια.

Μπορεί να ζούμε σε μία χώρα με ιστορία χιλιάδων χρόνων, ωστόσο πολλές πτυχές της παραμένουν άγνωστες στο ευρύ κοινό ή περνούν στα «ψιλά» της αφήγησης σήμερα.

Μία από αυτές τις πτυχές αποτελεί μία πολιορκία που έλαβε χώρα τον 17ο αιώνα που θεωρείται ως μία από τις μεγαλύτερες σε διάρκεια στην παγκόσμια ιστορία -κατά πολλούς η δεύτερη μεγαλύτερη.

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