Αν νοιάζεσαι υπερβολικά γι’ αυτά τα 9 πράγματα, μάλλον είσαι πολύ δυστυχισμένος στη ζωή σου

Να που μερικές φορές ο τρόπος που επιλέγουμε να ζούμε, μαρτυρά πολλά για την ατομικότητά μας.

Ας είμαστε ειλικρινείς: ζούμε σε μια εποχή όπου έχουμε χιλιάδες λόγους να μην είμαστε καλά. Από τα πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα μέχρι τις γυναικοκτονίες και γενικότερα τα εγκλήματα που συμβαίνουν, δυστυχώς, δίπλα μας μέχρι τα προσωπικά ζητήματα και τα θέματα ψυχικής υγείας, η καθημερινότητα μπορεί εύκολα να γίνει ένα διαρκές «βάρος» για το μυαλό μας.

Κι όμως, η δυστυχία δεν έρχεται πάντα από κάτι τόσο μεγάλο ή τόσο εμφανές. Μερικές φορές κρύβεται στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τον εαυτό μας, στις προσδοκίες που έχουμε από τη ζωή και κυρίως σε εκείνα τα πράγματα που αισθανόμαστε ότι πρέπει οπωσδήποτε να αποκτήσουμε ή να πετύχουμε για να είμαστε καλά.

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