Η μεγάλη μουσική συνάντηση της σεζόν: Μελίνα Ασλανίδου - Χρήστος Μενιδιάτης έρχονται στο «THEAMA» από τις 2 Οκτωβρίου
Η Μελίνα Ασλανίδου, μία από τις πιο χαρακτηριστικές και αγαπημένες φωνές του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού, επιστρέφει στην Αθήνα για να δώσει μια διαφορετική νότα στις νύχτες μας. Με τη μοναδική ερμηνευτική της ταυτότητα, τη σκηνική της παρουσία και ένα ρεπερτόριο γεμάτο μεγάλες επιτυχίες, αναμένεται να χαρίσει στο κοινό στιγμές γεμάτες συναίσθημα.
Ο Χρήστος Μενιδιάτης, ένας από τους πλέον αναγνωρίσιμους εκπροσώπους του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού. Με αυθεντική λαϊκή χροιά, έντονη σκηνική ενέργεια και τραγούδια που έχουν αγαπηθεί διαχρονικά από το κοινό, αποτελεί έναν καλλιτέχνη που ξέρει να δημιουργεί μοναδική ατμόσφαιρα σε κάθε ζωντανή του εμφάνιση.
Την ξεχωριστή αυτή παρέα συμπληρώνει ο Παναγιώτης Μαύρος, ο καλλιτέχνης - αποκάλυψη των τελευταίων ετών, ο οποίος αν και ανήκει στη νέα γενιά, έχει ήδη καταφέρει να ξεχωρίσει και να γίνει ιδιαίτερα αγαπητός με τα live του στα γλέντια του Αιγαίου και όχι μόνο!
Τρεις καλλιτέχνες, τρεις ξεχωριστές διαδρομές και τρεις διαφορετικές μουσικές ταυτότητες ενώνονται επί σκηνής στο «THEAMA»
Η Μελίνα Ασλανίδου, ο Χρήστος Μενιδιάτης και ο Παναγιώτης Μαύρος μας προκαλούν από τις 2 Οκτωβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
Συμμετέχουν η Εύα Μαντά, Η Μαρίλια και ο Χρήστος Χαραλαμπίδης.
Βραδιές γεμάτες ρυθμό, διασκέδαση,συγκίνηση και πολύ κέφι σε ένα πρόγραμμα που φιλοδοξεί να κάνει κάθε βραδιά ξεχωριστή!
Ραντεβού... στα βόρεια από την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου!
Theama Athens - Σίνα 7, Μαρούσι
Κρατήσεις: 210 6109623 & 6973323633
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Ο Μίκης Θεοδωράκης συναντά Ρίτσο, Λειβαδίτη και Αναγνωστάκη σε μια μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη
- Η Αλέκα Κανελλίδου στο Βεάκειο Θέατρο στις 4 Οκτωβρίου μαζί με τον γιό της Γιάννη Γιαννουσάκη για μία μοναδική συναυλία
- Ο 14χρονος ανιψιός του Μαζωνάκη τον αποχαιρέτησε με τον πιο ιδιαίτερο τρόπο: Τραγούδησε το «Ώρες Μικρές»