H Kristen Stewart, o Τy Segall και μια κλασική stoner ταινία

Η… φούντα είναι ξανά στην εγχώρια επικαιρότητα -για όλους τους λάθος λόγους- αλλά στο σινεμά οι stoner ταινίες πάντα μας έκαναν καλή παρέα.

Θυμηθείτε, "The Big Lebowski", "Pineapple Express", "Half Baked", Dude, "Where’s My Car?" Σε αυτές τις κωμωδίες, κάθε μικρό καθημερινό πρόβλημα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια περιπέτεια και η λύση είναι να στρίψεις ένα ακόμα!

Το φετινό "The Wrong Girls" ήδη αποθεώνεται ως μια ακόμα κλασική στιγμή του είδους. Πρωταγωνιστεί η Kristen Stewart και σκηνοθετεί η σύζυγός της, Dylan Meyer.

Δυο φίλες που δεν έχουν «μία», ζουν με τις γάτες τους (η μία με τη φωνή του Σεθ Ρόγκεν, του απόλυτου βασιλιά κάθε ταινίας που «μυρίζει» μαριχουάνα) και μια λάθος ταυτότητα θα τις βάλει σε μπελάδες.

Που κολλάει ο Ty Segall; O Αμερικανός ρόκερ, ο οποίος αυτή την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου παίζει στο Floyd Live Music- έγραψε την μουσική της ταινίας.

Ο Καλιφορνέζος δημιουργός παρέδωσε ένα «βρώμικο» psych-surf rock κιθαριστικό ήχο προσθέτοντας και ένα soundtrack στην εντυπωσιακή πορεία του!

Από τη μεγάλη οθόνη στη σκηνή: ο Ty Segall έρχεται αυτή την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο Floyd.

Εισιτήρια εδώ