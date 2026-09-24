Ολυμπιονίκες και Πρωταθλητές Ευρώπης δίνουν ραντεβού στο Santorini Experience 2026

Νέες κορυφαίες συμμετοχές – Έρευνα Deree: ο αθλητικός τουρίστας ξοδεύει σχεδόν τα διπλάσια – Δωρεάν συμμετοχή για τους δημότες Θήρας

Η αντίστροφη μέτρηση για το Santorini Experience 2026 έχει ξεκινήσει. Από τις 16 έως τις 18 Οκτωβρίου, η Σαντορίνη υποδέχεται κορυφαίους αθλητές, δρομείς, κολυμβητές και επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, για τη 12η χρονιά του θεσμού.

Το φετινό πρόγραμμα εμπλουτίζεται με νέες συμμετοχές, παράλληλες δράσεις και εμπειρίες που ξεπερνούν το καθαρά αγωνιστικό σκέλος και φέρνουν πιο κοντά τον αθλητισμό, την τοπική κοινωνία και την ψυχαγωγία.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα: Παρασκευή 16/10, Sandblu Ancient Thera 5km και Sandblu 5km Kamari Coast Pet Run, στο Καμάρι, Σάββατο 17/10, κολύμβηση 2,4 χλμ. από το Ηφαίστειο στο παλιό λιμάνι των Φηρών, Κυριακή 18/10, 15 χλμ. powered by The North Face, 10 χλμ. powered by SIXT, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ και 5 χλμ. «Αριστείδης Αλαφούζος» powered by Miele με εκκίνηση και τερματισμό από το εργοστάσιο αφαλάτωσης στην Οία.

Η παγκόσμια αθλητική ελίτ σε πρώτο πλάνο

Στον κολυμβητικό αγώνα προστίθενται νέα μεγάλα ονόματα. Στα νερά της Καλντέρας θα βρεθούν ο Ούγγρος David Betlehem, χάλκινος Ολυμπιονίκης στο Παρίσι 2024 στα 10 χλμ. ανοιχτής θαλάσσης, η συμπατριώτισσά του Bettina Fábián, καλύτερη Ευρωπαία κολυμβήτρια Open Water για το 2025, η Γαλλίδα Caroline Laure Jouisse, Πρωταθλήτρια Ευρώπης με 16 μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις, και ο Ιάπωνας Ολυμπιονίκης Yasu Fukuoka. Μαζί τους και ο Ολλανδός Marcel Schouten, με μετάλλια σε Παγκόσμιο και Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Πλαισιώνουν έτσι ένα ήδη εντυπωσιακό διεθνές line-up, στο οποίο βρίσκονται οι Leonie Beck, Barbara Pozzobon, Anna Greta Olasz και Mario Sanzullo.

Στη θάλασσα της Σαντορίνης θα βρεθούν και οι δύο πρωταθλήτριες που στηρίζει το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΒΙΚΟΣ: η Γεωργία Δαμασιώτη, ασημένια Πρωταθλήτρια Ευρώπης 2024 στα 100μ. πεταλούδα, Πρωταθλήτρια Ευρώπης Κ23 και δύο φορές ασημένια στους Μεσογειακούς Αγώνες του Ταράντο, και η Νικόλ Παυλοπούλου, κάτοχος του πανελλήνιου ρεκόρ στα 200μ. μικτή ατομική και χάλκινη στους ίδιους Αγώνες. Οι δύο αθλήτριες αφήνουν για λίγο τις πισίνες και τα χρονόμετρα για μια μυθική διαδρομή, από το Ηφαίστειο στα Φηρά, με την Καλντέρα για πίστα.

Ο Περικλής Ιακωβάκης, Ολυμπιονίκης και μία από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού στίβου, θα δώσει επίσης το «παρών». Στη Σαντορίνη θα βρεθεί και ο διεθνούς φήμης ultramarathon runner Κωνσταντίνος Dean Καρνάζης, που έχει συνδέσει το όνομά του με μερικές από τις πιο απαιτητικές δοκιμασίες αντοχής στον κόσμο, μαζί με την ultramarathon runner Τζο Μαντά.

Οι πρεσβευτές του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ μιλούν στους μαθητές του Δήμου Θήρας

Ο Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ στηρίζει το Santorini Experience για ακόμη μία χρονιά και, μέσα από τους πρεσβευτές του, αναδεικνύει τους στρατηγικούς του άξονες: τον αθλητισμό, την εκπαίδευση, την οδική ασφάλεια και τη στήριξη των συνανθρώπων μας.

Την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου και την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, στο Μπελλώνειο Πολιτιστικό Κέντρο στα Φηρά, θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικές ομιλίες για μαθητές Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων του Δήμου Θήρας, με ομιλητές τους πρεσβευτές του Ομίλου.

Ο Δημήτρης Παπανικολάου, Ολυμπιονίκης καλαθοσφαίρισης και πρωταθλητής Ευρώπης, θα μιλήσει για τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη, ενώ ο Θανάσης Χούντρας, προπονητής μηχανοκίνητου αθλητισμού, θα αναφερθεί στη σωστή οδική συμπεριφορά. Η Ελίνα Τζένγκο, πρωταθλήτρια Ευρώπης στον ακοντισμό, και η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, πρωταθλήτρια Ευρώπης στο βάδην, θα μοιραστούν με τους μαθητές προσωπικές εμπειρίες και ιστορίες από την πορεία τους στον πρωταθλητισμό.

Sandblu Ancient Thera 5km και Sandblu 5km Kamari Coast Pet Run: πρεμιέρα στο Καμάρι

Η νέα διαδρομή που κάνει φέτος πρεμιέρα αποκτά και την οριστική της ονομασία: Sandblu Ancient Thera 5km. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, στις 17:30, με αφετηρία και τερματισμό στο Sandblu Santorini στο Καμάρι, οι δρομείς θα κινηθούν δίπλα στο Αιγαίο και κάτω από τον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Θήρας, σε κυκλική διαδρομή 5 χλμ. με ήπιο ανάγλυφο, ανοιχτή τόσο σε δρομείς όσο και σε περιπατητές.

Για πρώτη φορά, την ίδια ώρα και από την ίδια αφετηρία, ξεκινά και το Sandblu 5km Kamari Coast Pet Run, μια διαδρομή 5 χλμ. δίπλα στην ακτή του Καμαρίου φτιαγμένη για τους τετράποδους φίλους μας. Εδώ δεν μετράει ο χρόνος, αλλά η παρέα: μια βόλτα με τον καλύτερό σας φίλο δίπλα στη θάλασσα, με περπάτημα ή χαλαρό τρέξιμο, στον ρυθμό που θέλει ο καθένας. Οι συμμετέχοντες περνούν τη γραμμή τερματισμού μαζί με τον σκύλο τους και γιορτάζουν τη συμμετοχή τους στο pet friendly Sandblu Santorini, που ανοίγει τις πόρτες του στους δρομείς και τους τετράποδους συνοδούς τους. Το Pet Run προσθέτει στο τριήμερο μια πιο χαλαρή, οικογενειακή νότα και είναι ένας από τους λίγους αγώνες στην Ελλάδα που είναι αφιερωμένοι στα κατοικίδια και τους ανθρώπους τους.

Η Σαντορίνη ως προορισμός αθλητικού τουρισμού, με αριθμούς

Το Santorini Experience δεν αποτυπώνεται πλέον μόνο σε συμμετοχές και χρόνους, αλλά και σε ερευνητικά δεδομένα. Σύμφωνα με την έρευνα για τη διοργάνωση του 2025, το 97% των συμμετεχόντων αποκόμισε θετική έως πολύ θετική συνολική εντύπωση, ενώ 4 στους 10 παρέμειναν στο νησί πάνω από μία εβδομάδα, τον Οκτώβριο, εκτός της κλασικής τουριστικής περιόδου. Ο επισκέπτης της διοργάνωσης δαπανά καθημερινά στη Σαντορίνη σχεδόν το διπλάσιο από τη μέση ημερήσια δαπάνη τουρίστα στο Νότιο Αιγαίο (στοιχεία ΙΝΣΕΤΕ, α’ εξάμηνο 2025). Επιπλέον, 7 στους 10 ταξιδεύουν με φίλους ή οικογένεια και η πρόθεση να συστήσουν τη Σαντορίνη ως προορισμό διακοπών φτάνει το 5,7 στα 7.

Εξίσου ισχυρή είναι και η εικόνα του προορισμού: η Σαντορίνη ως τόπος διοργάνωσης και το τοπίο της βαθμολογούνται με 6,2 στα 7 και η προσωπική ασφάλεια σχεδόν με 6 στα 7, ενώ 8 στους 10 συμμετέχοντες ζητούν η εμπειρία να περιλαμβάνει τοπική κουζίνα, έθιμα και πολιτισμό, ακριβώς αυτό που φέτος υπηρετεί η διοργάνωση. Η δε πρόθεση επανασυμμετοχής μέσα στην επόμενη διετία φτάνει το 5,8 στα 7.

Η έρευνα διεξήχθη από την ActiveMedia Group υπό την ακαδημαϊκή εποπτεία του προγράμματος Sports Management του Deree – The American College of Greece (School of Business & Economics, Department of Management) και χρηματοδοτήθηκε από το Deree Center of Excellence in Food, Tourism & Leisure. Την ακαδημαϊκή εποπτεία είχαν η Δρ. Στέλλα Λειβάδη, Associate Professor & Sports Management Program Coordinator Chair, Dept. of Management School of Business & Economics, Fellow of the Center of Excellence in Food, Tourism & Leisure, και η Δρ. Ευγενία Τζουμάκα, Associate Professor Marketing/ Sports Management School of Business & Economics, Member of the Center of Excellence in Food, Tourism & Leisure, ενώ στην έρευνα συνέβαλαν και εθελοντές. Η συνεργασία ενισχύει την ακαδημαϊκή τεκμηρίωση της διοργάνωσης, συμβάλλει στη συλλογική γνώση για τον αθλητικό τουρισμό στην Ελλάδα και αναδεικνύει τη θέση της Σαντορίνης σε αυτόν.

Δωρεάν συμμετοχή για τους δημότες Θήρας στο Alafouzos Sport

Το Santorini Experience παραμένει άρρηκτα δεμένο με την τοπική κοινωνία: οι δημότες Θήρας συμμετέχουν και φέτος δωρεάν σε όλους τους αγώνες. Ο Δήμος Θήρας παρέχει ήδη από το 2015 δωρεάν συμμετοχή στους δημότες του στις μεγάλες αθλητικές εκδηλώσεις που διοργανώνει, δίνοντάς τους την ευκαιρία να βρεθούν δίπλα σε κορυφαία ονόματα του αθλητισμού.

Οι δωρεάν εγγραφές γίνονται αποκλειστικά στο κατάστημα Alafouzos Sport στα Φηρά, Official Sports Store του event, σε ώρες καταστήματος (Δευτέρα – Σάββατο, 09:00 – 20:30).

Από την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, όλοι οι συμμετέχοντες θα παραλαμβάνουν από το κατάστημα Alafouzos Sport το πακέτο συμμετοχής τους. Οι αθλητές και αθλήτριες της ΚΟΕ προσκομίζουν το δελτίο υγείας τους, ενώ οι υπόλοιποι κολυμβητές και κολυμβήτριες χρειάζονται ιατρική βεβαίωση καρδιολόγου που έχει εκδοθεί μετά τις 16 Αυγούστου 2026.

Έπαθλα εμπνευσμένα από το Ακρωτήρι

Ιδιαίτερο συμβολισμό θα έχουν φέτος οι βραβεύσεις, καθώς συνδέουν τις επιδόσεις των αθλητών με την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά του νησιού. Τα κοσμήματα που θα απονεμηθούν στους νικητές και τις νικήτριες των αγωνισμάτων φέρουν την υπογραφή της Κωνσταντίνας Σπανού (Spanou Jewelry).

Στην κολύμβηση, τα έπαθλα των ανδρών φέρουν την απεικόνιση του Ψαρά, μιας από τις εμβληματικότερες μορφές του Ακρωτηρίου, που εξυμνεί τη βαθιά σχέση του ανθρώπου με τη θάλασσα. Για τις γυναίκες, η έμπνευση προέρχεται από τα δελφίνια της τοιχογραφίας της Νηοπομπής, σύμβολα ζωντάνιας και κίνησης, άμεσα συνδεδεμένα με τη ναυσιπλοΐα του προϊστορικού Αιγαίου.

Στους δρομικούς αγώνες, τα έπαθλα των ανδρών αντλούν έμπνευση από την περίφημη τοιχογραφία «Τα πυγμαχούντα παιδιά» του 17ου αιώνα π.Χ. Οι δύο νεαροί πυγμάχοι αποτυπώνουν τη σωματική δύναμη, την άθληση και την ευγενή άμιλλα, σε άμεσο «διάλογο» με το αγωνιστικό πνεύμα του Santorini Experience.

Για τις γυναίκες δρομείς, πρωταγωνιστούν τα λουλούδια των Παπύρων-Παγκράτια, από την Τοιχογραφία των Παπύρων της Οικίας των Γυναικών στο Ακρωτήρι. Οι φυτικές μορφές, που ενώνουν το εξωτικό στοιχείο με την τοπική ταυτότητα του Αιγαίου, συμβολίζουν την αναγέννηση, τη γονιμότητα και τη γυναικεία ενέργεια.

Μέσα από τέσσερα διαφορετικά σύμβολα, κάθε έπαθλο γίνεται ένα κομμάτι της ιστορίας της Σαντορίνης και ένα προσωπικό ενθύμιο της διάκρισης. Τα τιμητικά μαρμάρινα βραβεία, δημιουργίες του καλλιτέχνη Γρηγόρη Κουσκουρή σε συνεργασία με την Othen Elemental Aesthetics, είναι φέτος εμπνευσμένα από την Κόρη της Θήρας.

Εξοπλισμός για την Καλντέρα

Η SportAdore, Official Sports Supplier της Διοργάνωσης, δημιουργεί και φέτος το επίσημο Running T-shirt του event, από τη συλλογή RAW της 42Κ, ισπανικής εταιρείας εξειδικευμένης στο running, με sustainable προϊόντα.

Το ύφασμα Dynair από 100% ανακυκλωμένο πολυεστέρα, μόλις 100 g/m², με τεχνολογία Dry-Tec απομακρύνει γρήγορα την υγρασία.

Η εταιρεία, αναλαμβάνει και την τσάντα του πακέτου συμμετοχής, επίσης από ανακυκλωμένες πρώτες ύλες.

T-shirt και τσάντα θα συνοδεύσουν τους συμμετέχοντες στο τριήμερο και θα μείνουν ως αναμνηστικά της παρουσίας τους στη Σαντορίνη, δείχνοντας στην πράξη, πώς η τεχνογνωσία στον αθλητικό ρουχισμό συνδυάζεται με την υπεύθυνη παραγωγή.

Στα πόδια των δρομέων, η The North Face, Official Trail Running Shoe της διοργάνωσης και χορηγός της διαδρομής των 15 χλμ., φέρνει στη Σαντορίνη το Summit VECTIV Pro 3, την κορυφαία αγωνιστική της πρόταση για trail running και υπεραποστάσεις. Η τεχνολογία VECTIV 3.0 με σύστημα διπλής πλάκας προσφέρει αυξημένη προώθηση και σταθερότητα, ο νέος αφρός DREAM συνδυάζει υψηλή επιστροφή ενέργειας με χαμηλό βάρος, διατηρώντας την άνεση και στα πολύωρα τρεξίματα, ενώ το ιδιαίτερα διαπνέον επάνω μέρος κρατά το πέλμα δροσερό και σταθερό. Ένα παπούτσι σχεδιασμένο για υψηλές επιδόσεις στα πιο απαιτητικά μονοπάτια, όπως ακριβώς είναι το ηφαιστειακό ανάγλυφο της Καλντέρας.

Η OAKBERRY δίνει ενέργεια στην αθλητική εμπειρία

Η OAKBERRY, Partner της διοργάνωσης, φιλοδοξεί να αποτελέσει αναπόσπαστο κομμάτι της εμπειρίας, προσφέροντας μια επιπλέον ώθηση σε στιγμές πρόκλησης, ανακάλυψης και γιορτής, με φόντο μερικά από τα πιο εμβληματικά σημεία της Σαντορίνης. Η συνεργασία φέρνει κοντά τον αθλητισμό και την παγκόσμια κοινότητα της OAKBERRY με μια νέα γενιά δραστήριων καταναλωτών που δίνουν έμφαση στην υγεία και την ευεξία.

Όλοι οι συμμετέχοντες δικαιούνται έκπτωση 20% σε όλα τα προϊόντα στο κατάστημα OAKBERRY στη Σαντορίνη, από τις 15 έως τις 19 Οκτωβρίου, με την επίδειξη αποδεικτικού συμμετοχής στη διοργάνωση.

Welcome Party powered by ΒΙΚΟΣ COLA στα Φηρά

Το βράδυ της Παρασκευής 16 Οκτωβρίου, το Marilyn Bar στα Φηρά φιλοξενεί το Welcome Party powered by ΒΙΚΟΣ COLA. Το Marilyn, all-day café τη μέρα και cocktail bar μετά τη δύση του ήλιου, είναι από τα πιο αγαπημένα στέκια της πρωτεύουσας του νησιού και το ιδανικό σημείο για την πρώτη συνάντηση αθλητών, συνοδών και φίλων του event εκτός αγωνιστικών διαδρομών.

Στα decks, ο DJ Junior Rush, που έχει παίξει από τα clubs της Νέας Υόρκης μέχρι το Cavo Paradiso και δίπλα σε μεγάλα ονόματα όπως ο Tiësto, θα δώσει το έναυσμα για ένα τριήμερο γεμάτο αθλητισμό και ψυχαγωγία.

Το απόγευμα του Σαββάτου 17 Οκτωβρίου, ο γνωστός DJ Vasilis Tsilichristos αναλαμβάνει το Sunset Party στον περιβάλλοντα χώρο του Μητροπολιτικού Ναού στα Φηρά, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και θέα την Καλντέρα.

Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΒΙΚΟΣ θα είναι το Official Water του Santorini Experience 2026, δίνοντας το «παρών» σε κάθε διαδρομή, κάθε προσπάθεια και κάθε στιγμή της διοργάνωσης. Από την εκκίνηση μέχρι τον τερματισμό, θα βρίσκεται δίπλα στους αθλητές, προσφέροντας τη δροσιά και την αναζωογόνηση που θα χρειάζονται για να συνεχίσουν με την ίδια ένταση και συγκέντρωση. Παράλληλα, θα συνοδεύσει όλους όσοι θα βρεθούν στο νησί για να ζήσουν από κοντά τη μοναδική αθλητική εμπειρία του Santorini Experience.

Προνόμια για τους συμμετέχοντες

Οι συμμετέχοντες απολαμβάνουν και ειδικές προσφορές από τους χορηγούς της διοργάνωσης.

Η SIXT, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, παρέχει 15% έκπτωση στις κρατήσεις οχημάτων μέσω της ειδικής σελίδας, (https://www.sixt.gr/campaign/santorini-experience-promo_2026). Η προσφορά ενεργοποιείται αυτόματα μέσω του συνδέσμου, χωρίς promo code, και ισχύει από τις 5 έως τις 20 Οκτωβρίου 2026.

Η Blue Star Ferries παρέχει έκπτωση 30% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια επιβατών (σε όλες τις θέσεις, εκτός καμπινών) και 30% στα εισιτήρια οχημάτων, για δρομολόγια από Πειραιά, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα προς Σαντορίνη με επιστροφή. Η προσφορά ισχύει από τις 10 έως τις 25 Οκτωβρίου 2026 για τους εγγεγραμμένους συμμετέχοντες και έως τρεις (3) συνοδούς ανά συμμετέχοντα.

Για κρατήσεις και έκδοση εισιτηρίων, οι συμμετέχοντες μπορούν να απευθύνονται στα ακόλουθα λιμενικά γραφεία:

Πειραιάς: GELASAKIS SHIPPING & TRAVEL CENTER, τηλ. 210 4222440

Σαντορίνη: DAKOUTROS TRAVEL, τηλ. 22860 22201



Κάνε εδώ την εγγραφή σου στο τρέξιμο στις διαδρομές 5 χλμ. «Αριστείδης Αλαφούζος» powered by Miele, 10 χλμ. powered by SIXT, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, 15 χλμ. powered by The North Face, Sandblu Ancient Thera 5km, Sandblu 5km Kamari Coast Pet Run και στην κολύμβηση 2,4 χλμ.: https://www.more.com/gr-el/tickets/sports/santorini-experience-2026/

Premium Mobility Partner της διοργάνωσης είναι η SIXT, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ.

Gold Sponsors της διοργάνωσης είναι οι Sandblu Santorini, AESTIAN Philoxenia & Hospitality.

Official Airline Sponsor είναι η SKY express.

Official Trail Running Shoe είναι η The North Face.

Silver Sponsor της διοργάνωσης είναι η Miele.

Official Water είναι το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ.

Bronze Sponsor της διοργάνωσης είναι η Blue Star Ferries.

Official Technical T-shirt είναι η 42K Running.

Official Travel Agency είναι η Santo Line Tours.

Partners της διοργάνωσης είναι οι OAKBERRY, Συνένωση Λεμβούχων Σαντορίνης, Caldera Yachting.

Official Sports Store της διοργάνωσης είναι το Alafouzos Sport.

Official Supporters είναι οι Othen Elemental Aesthetics, Vacation Into Premium.

Jewelry Partner είναι το Spanou Jewelry.

Τα ξενοδοχεία που υποστηρίζουν μέχρι στιγμής το Santorini Experience είναι τα ακόλουθα: Athina Luxury Suites, Sandblu Santorini, NOŪS Santorini, Vedema, A Luxury Collection Resort Santorini (Empiria Group), Katikies Garden Santorini, Santo Collection Resorts & Villas, Apeiron Blue, Canaves Collection, 270 Oia’s View, Lydia’s House, Coco-Mat Hotel Santorini, Aqua Vista Hotels, Agave Santorini Design Boutique Hotel, Holiday Beach Resort, Meltemi Suites, Meltemi Village, Atlantis Beach, Eteoro Suites Santorini, The Majestic Hotel Santorini (Kord Hotels), Thimari Lodge, Rocabella Santorini, K & K Unique Holiday Homes, Loizos Stylish Residences, Sea Sound White Katikies, The Muses of Santorini Suites, Kalisti Hotel & Suites, Phaos Santorini Suites, Santo Mangata, Aressana Spa Hotel & Suites, Santorini Heart Hotel & Spa, Fanouris Condo, Mon Signor, Epavlis Hotel, Blue Spa Santorini, Venus Sunrise Suites & Villas, Sienna Eco Resort.

Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

Το Santorini Experience αποτελεί συνδιοργάνωση του Δήμου Θήρας, του Τμήματος Αθλητισμού & Πολιτισμού του Δήμου Θήρας και της ActiveMedia Group.

#SantoriniExperience