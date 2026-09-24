Τελικά, θα χάσεις κιλά αν τρως κρύα μακαρόνια;

Η ψύξη των ζυμαρικών αυξάνει το ανθεκτικό άμυλο, αλλά τι σημαίνει αυτό για τις θερμίδες, το σάκχαρο και το βάρος;

Κάποιοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λένε ότι η κατανάλωση κρύων ζυμαρικών και γενικά κρύων υδατανθράκων μπορεί να μειώσει τις θερμίδες και να διευκολύνει την απώλεια βάρους. Ενώ είναι αλήθεια ότι όταν τα μακαρόνια βρίσκονται στο ψυγείο αυξάνεται η περιεκτικότητά τους σε ανθεκτικό άμυλο, το οποίο αποδίδει λιγότερες θερμίδες από το εύπεπτο άμυλο, αυτό δεν σημαίνει ότι η συγκεκριμένη διαδικασία μπορεί από μόνη της να συμβάλει ουσιαστικά στην απώλεια βάρους.

Οι υδατάνθρακες είναι μόρια που περιέχουν σάκχαρα και αποτελούν ένα από τα τρία κύρια μακροθρεπτικά συστατικά των τροφίμων, μαζί με τις πρωτεΐνες και τα λιπαρά. Υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι υδατανθράκων: οι φυτικές ίνες, τα σάκχαρα και το άμυλο. Τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε άμυλο περιλαμβάνουν:

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