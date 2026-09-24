Τι να τρώτε για έναν πιο υγιή προστάτη

Υγεία του προστάτη και διατροφή: Τοπ τροφές, πιθανά οφέλη και τι δείχνουν οι έρευνες.

Οι διατροφικές σας επιλογές μπορούν να συμβάλουν στην υγεία του προστάτη, ωστόσο δεν έχει αποδειχθεί ότι κάποια συγκεκριμένη τροφή «προλαμβάνει τον καρκίνο του προστάτη» ή «συρρικνώνει έναν διογκωμένο προστάτη».

Μια ποικίλη διατροφή, που βασίζεται κυρίως σε φυτικές τροφές, αποτελεί πιο αξιόπιστη προσέγγιση από την εστίαση σε ένα και μόνο συστατικό, που θεωρείται προστατευτικό.

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