5 φράσεις που λένε αυθόρμητα όσοι ψεύδονται, σύμφωνα με πράκτορα του FBI

Κι όμως, ορισμένες τυπικές φράσεις της καθημερινότητας μπορεί να βροντοφωνάζουν ότι ο άνθρωπος που στέκεται απέναντί σου λέει ψέματα.

Μπορεί το διάσημο ρητό να υποστηρίζει πως «ο κλέφτης και ο ψεύτης τον πρώτο μήνα πιάνονται», όμως για τη δεύτερη περίπτωση διατηρούμε κάποιες επιφυλάξεις. Οι άνθρωποι που έχουν την τάση να λένε ψέματα - είτε για δευτερευούσης σημασίας θέματα είτε για πιο σοβαρά ζητήματα - καταφέρνουν αρκετές φορές να μας πείθουν για την ειλικρίνεια και τη γνησιότητα των λεγομένων τους. Έλα, όμως, που είναι παγίδα.

Σύμφωνα με τον πρώην ειδικό πράκτορα του FBI, Τζακ Σάφερ, ο οποίος πέρασε πέντε χρόνια της καριέρας του, ανακρίνοντας υπόπτους, ένας ψεύτης σπάνια θα πει κάτι εμφανώς ψευδές. Οι «επαγγελματίες» στα ψέματα ξέρουν να καλύπτουν με μαεστρία τις πράξεις τους και να υιοθετούν με άνεση μια άλλη πραγματικότητα. Ηθοποιούς δεν τους λες, αλλά η υποκρισία συμπεριλαμβάνεται στη λίστα με τα ταλέντα τους.

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