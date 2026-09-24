Ρέμος: Κατέβασε το βίντεο η influencer μετά την αγωγή - «Δεν είχα πρόθεση να προσβάλω την τιμή κανενός»

Επιμέλεια:  Newsroom
Ρέμος: Κατέβασε το βίντεο η influencer μετά την αγωγή - «Δεν είχα πρόθεση να προσβάλω την τιμή κανενός»
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Η απάντηση της influencer μετά τις νομικές κινήσεις του Αντώνη Ρέμου εναντίον της για το video στο TikTok μετά τον θάνατο του Μαζωνάκη.

Μετά τις νομικές διαδικασίες που κίνησε ο Αντώνης Ρέμος κατά της influencer, η οποία δημοσίευσε βίντεο στα social media ισχυριζόμενη πως ο γνωστός τραγουδιστής είχε κάνει εισαγωγή σε νοσοκομείο το 1999, «σε μέρες όταν βίωνε τα δικά του σκοτάδια», η TikToker προχώρησε σε αφαίρεση του βίντεο και ανασκευάζει τους ισχυρισμούς της σε απάντηση που πρόβαλε η εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι!».

Στο μήνυμά της η influencer αναφέρει ότι δεν υπήρχε πρόθεση να θίξει την τιμή κανενός και πως βρίσκεται σε ευάλωτες στιγμές καθώς φέρνει στον κόσμο το παιδί της.

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