Μαρία Μενούνος: «Παραλίγο να πεθάνω στον ύπνο μου» – Η δύσκολη μάχη με τον διαβήτη
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Η Μαρία Μενούνος αποκαλύπτει ότι «παραλίγο να πεθάνει στον ύπνο της» λόγω του διαβήτη.
Η Μαρία Μενούνος έχει μιλήσει πολλές φορές για όσα προβλήματα υγείας έχει αντιμετωπίσει και πρόσφατα αποκάλυψε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει με τον διαβήτη τύπου 1.
Η παρουσιάστρια αποκάλυψε μέσω Instagram Story ότι αντιμετώπισε πρόβλημα με τη φαρμακευτική της αγωγή λίγο πριν φάει. «Δεν παραπονιέμαι συχνά για όλα αυτά τα θέματα υγείας, αλλά όλη αυτή η κατάσταση με τον διαβήτη τύπου 1 πραγματικά δεν είναι καθόλου εύκολη. Είμαι έτοιμη να φάω αυτό το υπέροχο σούσι και έσπασε η πένα ινσουλίνης μου. Και τώρα έσπασε και η εφεδρική βελόνα μου» είπε η Μαρία Μενούνος.
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