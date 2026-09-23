Μαρία Μενούνος: «Παραλίγο να πεθάνω στον ύπνο μου» – Η δύσκολη μάχη με τον διαβήτη

Η Μαρία Μενούνος αποκαλύπτει ότι «παραλίγο να πεθάνει στον ύπνο της» λόγω του διαβήτη.

Η Μαρία Μενούνος έχει μιλήσει πολλές φορές για όσα προβλήματα υγείας έχει αντιμετωπίσει και πρόσφατα αποκάλυψε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει με τον διαβήτη τύπου 1.

Η παρουσιάστρια αποκάλυψε μέσω Instagram Story ότι αντιμετώπισε πρόβλημα με τη φαρμακευτική της αγωγή λίγο πριν φάει. «Δεν παραπονιέμαι συχνά για όλα αυτά τα θέματα υγείας, αλλά όλη αυτή η κατάσταση με τον διαβήτη τύπου 1 πραγματικά δεν είναι καθόλου εύκολη. Είμαι έτοιμη να φάω αυτό το υπέροχο σούσι και έσπασε η πένα ινσουλίνης μου. Και τώρα έσπασε και η εφεδρική βελόνα μου» είπε η Μαρία Μενούνος.

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