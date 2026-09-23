Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Οι 7 αποκαλύψεις που έκανε ο αδερφός της στο βιβλίο του και έβαλαν «φωτιά» στο Παλάτι

Νέες αποκαλύψεις για την πριγκίπισσα Νταϊάνα! Όσα υποστηρίζει ο αδελφός της για τον Κάρολο και τη βασιλική οικογένεια.

Το πολυαναμενόμενο βιβλίο του Ερλ Σπένσερ για την πριγκίπισσα Νταϊάνα, «Swan Song: Diana, My Sister», θα είναι διαθέσιμο σε λίγες ημέρες, όμως ήδη έχουν κυκλοφορήσει πολλά σημεία από το βιβλίο και το παλάτι στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει ήδη αντιδράσει..

Οι αποκαλύψεις του βιβλίου, αποσπάσματα του οποίου δημοσίευσε η Daily Mail, επικεντρώνονται στη συμπεριφορά του βασιλιά, από δηλώσεις που φέρεται να έκανε στη Νταϊάνα πριν από τον γάμο τους μέχρι σχόλια που φέρεται να έκανε στον ίδιο τον Ερλ Σπένσερ πριν από την κηδεία της.

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