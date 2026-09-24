Η Κίνα φτιάχνει τεράστιο ηλιακό πάρκο που συνεχίζει να παράγει ρεύμα τη νύχτα: Θα τροφοδοτεί 800.000 νοικοκυριά

Η Κίνα χρησιμοποιεί λιωμένα άλατα αντί για μπαταρίες λιθίου για να αποθηκεύει θερμότητα και να παράγει ηλεκτρισμό μετά το ηλιοβασίλεμα.

Η Κίνα έβαλε σε εμπορική δοκιμαστική λειτουργία ένα από τα μεγαλύτερα υβριδικά ηλιακά συγκροτήματα στον κόσμο, στην έρημο Γκόμπι, δημιουργώντας μια εγκατάσταση που μπορεί να συνεχίσει να παράγει ηλεκτρική ενέργεια για ώρες αφού δύσει ο ήλιος.

Το εντυπωσιακό στοιχείο δεν είναι μόνο το μέγεθός της. Το συγκρότημα συνδυάζει φωτοβολταϊκά πάνελ με ηλιοθερμική τεχνολογία και αποθηκεύει ενέργεια σε λιωμένα άλατα, αντί να χρησιμοποιεί συστοιχίες μπαταριών λιθίου.

Ηλιακή ενέργεια μετά τη δύση

Το έργο βρίσκεται στην περιοχή Χαμί, στο Σιντζιάνγκ, κοντά στα βουνά Τιαν Σαν, και έχει συνολική ισχύ 1.000 MW. Τα 900 MW προέρχονται από συμβατικά φωτοβολταϊκά πάνελ, ενώ τα υπόλοιπα 100 MW από μονάδα συγκεντρωμένης ηλιακής ενέργειας, γνωστή ως CSP.

Η δεύτερη μονάδα είναι αυτή που δίνει στο έργο τη δυνατότητα να συνεχίζει την παραγωγή μετά τη δύση του ήλιου. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, περίπου 260.000 καθρέφτες ακολουθούν την πορεία του ήλιου και συγκεντρώνουν την ακτινοβολία σε ειδικούς συλλέκτες. Η θερμότητα που παράγεται χρησιμοποιείται για να θερμάνει λιωμένα άλατα σε θερμοκρασίες που φτάνουν περίπου τους 550 βαθμούς Κελσίου.

Τα άλατα λειτουργούν ουσιαστικά σαν μια τεράστια θερμική «μπαταρία». Αντί να αποθηκεύεται ηλεκτρική ενέργεια μέσα σε μπαταρίες, αποθηκεύεται θερμότητα και διατηρείται σε ειδικά μονωμένες δεξαμενές.

Όταν πέσει η νύχτα και τα φωτοβολταϊκά σταματήσουν να παράγουν, η αποθηκευμένη θερμότητα μεταφέρεται σε νερό μέσω εναλλάκτη θερμότητας. Το νερό μετατρέπεται σε ατμό υψηλής πίεσης, ο οποίος κινεί μια τουρμπίνα και παράγει ηλεκτρική ενέργεια.

Η τεχνολογία επιτρέπει στη μονάδα CSP να παράγει ηλεκτρισμό για έως και 8 ώρες μετά τη δύση του ήλιου. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ολόκληρο το πάρκο των 1.000 MW λειτουργεί όλη τη νύχτα. Η ελεγχόμενη νυχτερινή παραγωγή αφορά το ηλιοθερμικό τμήμα των 100 MW.

Το συγκρότημα αναμένεται να παράγει περίπου 2,07 TWh ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως, ποσότητα που αντιστοιχεί στην κατανάλωση περίπου 830.000 νοικοκυριών. Παράλληλα, η συνδυασμένη λειτουργία φωτοβολταϊκών και ηλιοθερμικής αποθήκευσης επιτρέπει την καλύτερη προσαρμογή της παραγωγής στις ανάγκες του ηλεκτρικού δικτύου.

Το έργο αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της προσπάθειας της Κίνας να συνδυάσει τεράστια φωτοβολταϊκά πάρκα με τεχνολογίες αποθήκευσης μεγάλης διάρκειας. Στην περίπτωση του Χαμί, η αποθήκευση δεν βασίζεται στο λίθιο, αλλά στη θερμότητα των λιωμένων αλάτων, τα οποία μπορούν να επαναχρησιμοποιούνται καθημερινά χωρίς τον ίδιο τύπο χημικής υποβάθμισης που αντιμετωπίζουν οι μπαταρίες.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ