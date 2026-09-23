Γλυπτά του Παρθενώνα: «Πάγωσαν» οι διαπραγματεύσεις Ελλάδας - Το αγκάθι που δεν μπορούν να ξεπεράσουν

Στον πάγο φαίνεται να έχουν μπει οι συνομιλίες Ελλάδας και Βρετανικού Μουσείου για τα Γλυπτά του Παρθενώνα, με το ιδιοκτησιακό καθεστώς να παραμένει το βασικό σημείο διαφωνίας.

Σε αδιέξοδο φαίνεται να έχουν οδηγηθεί οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και το Βρετανικό Μουσείο για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα, καθώς παραμένει αγεφύρωτη η διαφωνία σχετικά με το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς.

Σύμφωνα με την Telegraph, η Αθήνα επιμένει στην πλήρη και μόνιμη επανένωση των Γλυπτών στο Μουσείο της Ακρόπολης και απορρίπτει το ενδεχόμενο μιας λύσης που θα βασιζόταν σε «μακροπρόθεσμο δάνειο» και θα προϋπέθετε την αναγνώριση του Βρετανικού Μουσείου ως ιδιοκτήτη.

Το σημείο που «πάγωσε» τις συζητήσεις

Παρά τις προηγούμενες προσπάθειες για μια συμβιβαστική ή «υβριδική» συμφωνία, ακόμη και μέσω ανταλλαγής αρχαιοτήτων, οι επαφές φέρεται να έχουν πλέον παγώσει, με την νέα διαφωνία να προκύπτει όταν η διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου επικαλέστηκε ως παράδειγμα την Ταπισερί της Μπαγιέ, την οποία το μουσείο «δανείστηκε» από τη Γαλλία.

Talks over the future of the Elgin Marbles have collapsed, The Telegraph understands. Greece reopened negotiations with the British Museum in 2021 in an effort to repatriate the ancient sculptures, but the talks have now effectively ended amid Greek frustration over the lack of progress. 🔗 https://t.co/yp07kPuZem September 23, 2026

Η Αθήνα απέρριψε τη σύγκριση, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για εντελώς διαφορετική περίπτωση, καθώς η συγκεκριμένη ταπισερί δεν είχε αποτελέσει αντικείμενο αμφισβήτησης ως προς την κυριότητά της ούτε είχε τεμαχιστεί. Την ίδια ώρα, παραμένει ανοιχτό και το ζήτημα της νομιμότητας της αφαίρεσης των Γλυπτών από τον Έλγιν στις αρχές του 19ου αιώνα.

Η βρετανική πλευρά επικαλείται την ύπαρξη οθωμανικού «φιρμανίου» που, σύμφωνα με τη δική της θέση, επέτρεπε την αφαίρεσή τους, η Ελλάδα όμως αμφισβητεί την ύπαρξη τέτοιου εγγράφου, ενώ, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Τουρκία έχει υποστηρίξει την ελληνική θέση στην UNESCO, αναφέροντας ότι δεν εντοπίστηκε σχετικό αποδεικτικό στοιχείο στα οθωμανικά αρχεία.

Έτσι, παρά τις κατά καιρούς προσπάθειες προσέγγισης, το ζήτημα της κυριότητας παραμένει το βασικό εμπόδιο στις συζητήσεις για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα.

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