GWomen Sports Summit 2026 powered by ΔΕΗ: Η Next Generation είναι ήδη εδώ

Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, το GWomen Sports Summit powered by ΔΕΗ ανέδειξε τις γυναίκες που πρωταγωνιστούν στον αθλητισμό, εστιάζοντας φέτος στη γενιά που έρχεται και που, στην πραγματικότητα, έχει ήδη ξεκινήσει να γράφει τη δική της ιστορία.

Το 5ο GWomen Sports Summit 2026, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, με την υποστήριξη της ΔΕΗ είχε κεντρικό μήνυμα «NEXT GENERATION – THE FUTURE IS HAPPENING NOW».

Αθλήτριες, προπονητές, γονείς και άνθρωποι του αθλητισμού συναντήθηκαν και μίλησαν ανοιχτά για τις ευκαιρίες, τις προκλήσεις και τα στερεότυπα που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τα κορίτσια και οι γυναίκες στον αθλητισμό.

Η νέα γενιά δεν περιμένει

Το φετινό Summit ήταν αφιερωμένο στα κορίτσια που κάνουν τώρα τα πρώτα τους βήματα, στις νεαρές αθλήτριες που ήδη διεκδικούν τη θέση τους και στα νέα πρότυπα που δημιουργούνται μέσα από τον αθλητισμό.

Μέσα από προσωπικές ιστορίες και διαφορετικές διαδρομές, αναδείχθηκε μια γενιά που δοκιμάζει τα όριά της, αμφισβητεί στερεότυπα και ζητά περισσότερες ευκαιρίες, καλύτερες δομές και ίσες δυνατότητες.

Γιατί η Next Generation δεν είναι υπόσχεση για το αύριο. Είναι τα κορίτσια που βρίσκονται ήδη στις προπονήσεις, στους αγωνιστικούς χώρους, στις πίστες και στα γήπεδα και γράφουν από τώρα το επόμενο κεφάλαιο του αθλητισμού.

Η ΔΕΗ στηρίζει τη νέα γενιά

Η ΔΕΗ, ως χορηγός του GWomen Sports Summit 2026, στηρίζει έμπρακτα πρωτοβουλίες που ενδυναμώνουν τη νέα γενιά και συμβάλλουν στη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών για τις γυναίκες στον αθλητισμό.

Παράλληλα, μέσα από τη στήριξή της στη διοργάνωση, η ΔΕΗ συμβάλλει στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου οι νεαρές αθλήτριες μπορούν να γνωρίσουν διαφορετικές διαδρομές στον χώρο του αθλητισμού, να εμπνευστούν από άλλες αθλήτριες, να συζητήσουν μαζί τους για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουνκαι να αποκτήσουν τα κατάλληλα εφόδια για τα δικά τους επόμενα βήματα στον αθλητισμό.

Το 5ο GWomen Sports Summit powered by ΔΕΗ έστειλε ένα σαφές μήνυμα: η αλλαγή στον γυναικείο αθλητισμό συμβαίνει ήδη. Η Next Generation δεν περιμένει τη σειρά της. Είναι ήδη εδώ και δημιουργεί το μέλλον τώρα.