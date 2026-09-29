Η Βικτόρια Μπέκαμ γυμνάζεται με ψηλοτάκουνα και φούστα - Κι όμως, το έκανε

Αν χρειαζόμασταν έναν λόγο να ξεκινήσουμε γυμναστήριο μάλλον η Βικτόρια Μπέκαμ μας τον έδωσε, αφού γυμνάζεται ακόμα και με ψηλοτάκουνα.

Ένας από τους στόχους που θέτουμε όλοι κάθε Σεπτέμβρη, δηλαδή με την έναρξη της νέας σεζόν, είναι να ξεκινήσουμε γυμναστήριο. Και τις περισσότερες φορές, φτάνουμε μέχρι τη ρεσεψιόν, κάνουμε εγγραφή, πηγαίνουμε - στην καλύτερη περίπτωση - έναν μήνα και μετά αφήνουμε το «κεφάλαιο γυμναστήριο» να χαθεί στην ιστορία. Κάπου εδώ, έρχεται η Βικτόρια Μπέκαμ να μας θυμίσει ότι, όπου υπάρχει θέληση, υπάρχει και τρόπος για να πετύχουμε τον στόχο μας.

Η γυμναστική αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής τόσο της ίδιας όσο και του συζύγου της, Ντέιβιντ Μπέκαμ. Μπορεί τον τελευταίο χρόνο όλοι να ασχολούμαστε με τον «διχασμό» της οικογένειας και την κόντρα με τον πρωτότοκο γιο τους, Μπρούκλιν Μπέκαμ, ωστόσο εκείνοι συνεχίζουν κανονικά την καθημερινότητά τους, τροφοδοτώντας τα προφίλ τους στα social media με υλικό από τις ημέρες τους. Όπως καταλαβαίνεις, ένα από τα τελευταία stories της Βικτόρια Μπέκαμ ήταν αδύνατο να μην το σχολιάσουμε.

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