Ο Feliciano López στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για το Tennis Icons Series του One&Only Aesthesis

Ο πρώην Νο 12 του κόσμου και νικητής στο Roland Garros στο court με ενήλικες και παιδιά, 28–30 Σεπτεμβρίου.

Την ευκαιρία να βρεθούν στο court με τον Feliciano López, να παίξουν μαζί του και να δεχτούν τις οδηγίες του θα έχουν ενήλικες και παιδιά από τις 28 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 στο One&Only Aesthesis. Ο Ισπανός πρωταθλητής έρχεται στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για τον τρίτο σταθμό του Tennis Icons Series, με ομαδικά και ιδιωτικά sessions τένις, καθώς και Meet & Greet με το κοινό.

Στο επίκεντρο του τριημέρου βρίσκονται τα sessions στο court. Στις 28 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί ομαδικό session για ενήλικες και στις 29 Σεπτεμβρίου αντίστοιχο session για παιδιά. Και τις τρεις ημέρες έχουν προγραμματιστεί ιδιωτικά sessions, για όσους θέλουν να δουλέψουν πιο εξατομικευμένα με τον ίδιο τον López.

Δεν πρόκειται για κάτι που θα παρακολουθήσει κανείς από την κερκίδα, αλλά για ενεργή συμμετοχή. Οι παίκτες θα μοιραστούν το court με έναν αθλητή που αγωνίστηκε για περισσότερες από δύο δεκαετίες στο υψηλότερο επίπεδο, θα δουν από κοντά πώς διαβάζει το παιχνίδι και θα αντλήσουν γνώσεις από την πολυετή εμπειρία του στο ATP Tour. Το Meet & Greet συμπληρώνει το πρόγραμμα, προσφέροντας στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει τον López και εκτός γηπέδου.

Όσοι βρεθούν απέναντί του θα έχουν να κάνουν με μια από τις πιο μακρόβιες διαδρομές του σύγχρονου τένις. Ο Feliciano López ολοκλήρωσε το 2023 μια επαγγελματική πορεία 26 σεζόν, με υψηλότερη θέση το Νο 12 της παγκόσμιας κατάταξης. Κατέκτησε επτά τίτλους ATP Tour στο μονό και έξι στο διπλό, ανάμεσά τους το Roland Garros του 2016 στο διπλό μαζί με τον Marc López. Έφτασε τρεις φορές στους προημιτελικούς του Wimbledon, ενώ οι 79 συνεχόμενες παρουσίες του σε κύρια ταμπλό Grand Slam στο μονό αποτελούν επίδοση-ρεκόρ. Το 2019 ανέλαβε τον ρόλο του Tournament Director στο Mutua Madrid Open.

Ο López ακολουθεί στο Tennis Icons Series τη Martina Hingis και την Ana Ivanović, σε έναν θεσμό που φέρνει στο resort κορυφαίες προσωπικότητες του παγκόσμιου τένις και συστήνει στο κοινό διαφορετικές γενιές, διαδρομές και φιλοσοφίες του αθλήματος. Τα sessions φιλοξενούνται στα courts του Club One, του αθλητικού πυρήνα του resort, ενώ μέσα από τη συνεργασία με τη LUX Tennis, το One&Only Aesthesis συνδέει την άθληση με την καθοδήγηση από μεγάλα ονόματα του διεθνούς τένις.

Εκτός court, το ευρύτερο wellness οικοσύστημα του resort δίνει συνέχεια στο τριήμερο: το Aesthesis Wellness Lab προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες Wellness Assessment, με έμφαση στην εξατομικευμένη αξιολόγηση και την ευεξία, ενώ το Guerlain Spa ολοκληρώνει τη μετάβαση από την άθληση στη χαλάρωση. Το Tennis Icons Series εντάσσεται έτσι φυσικά στη φιλοσοφία του One&Only Aesthesis, που συνδυάζει τη σύγχρονη πολυτελή φιλοξενία με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα άθλησης και ευεξίας σε ένα ιδιαίτερο παραθαλάσσιο περιβάλλον.

Σχετικά με τη LUX Tennis

Με δραστηριότητα από το 2017 και παρουσία σε 40 πολυτελείς προορισμούς παγκοσμίως μέχρι σήμερα, η LUX Tennis εξειδικεύεται στην παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών διαχείρισης τένις για τους συνεργάτες της σε πολυτελή θέρετρα. Υπό τη διοίκηση του Joan Soler (Ιδρυτής & Διευθύνων Σύμβουλος) και του Tony Rajaobelina (Συνιδρυτής & Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών), η LUX Tennis διαχειρίζεται ένα εκλεκτό δίκτυο πρώην και ενεργών επαγγελματιών του τένις επιπέδου ATP/WTA, καθώς και επαγγελματιών στο padel tennis και το pickleball, παρέχοντας προπονητικές υπηρεσίες σε ιδιώτες πελάτες, VIPs και διασημότητες – είτε σε πολυτελή θέρετρα ανά τον κόσμο είτε σε ιδιωτικές κατοικίες. Η εις βάθος γνώση, η εκπαίδευση, η βελτίωση της απόδοσης και η διασκέδαση συνδυάζονται αρμονικά, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία σε λάτρεις του τένις, του padel και του pickleball, ανεξαρτήτως αν βρίσκονται σε διακοπές ή στο σπίτι τους.

Εκτός από την παροχή επαγγελματικής προπόνησης και αποκλειστικών προγραμμάτων τένις και padel, η LUX Tennis διοργανώνει περίπου 30 LT Star Events ετησίως. Αυτές οι εκδηλώσεις φιλοξενούν κορυφαίους αστέρες του τένις, όπως οι Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Mary Pierce, Tommy Haas και Garbiñe Muguruza, στα συνεργαζόμενα θέρετρα της εταιρείας.

Επιπλέον, οι πρεσβευτές της LUX Tennis, Martina Hingis (πρώην Νο.1 στον κόσμο) και David Ferrer (πρώην Νο.3), αποτελούν αναπόσπαστα μέλη της ομάδας. Συμμετέχουν στις εκδηλώσεις και συμβάλλουν ενεργά στον σχεδιασμό των προγραμμάτων στα θέρετρα, διασφαλίζοντας υπηρεσίες εξαιρετικά υψηλής ποιότητας.

www.luxtennis.com

Σχετικά με το One&Only Aesthesis, Athens

Εμπνευσμένο από τη χρυσή εποχή της Αθηναϊκής Ριβιέρας, το One&Only Aesthesis είναι ένα μοναδικό παραθαλάσσιο θέρετρο, μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, όπου η διαχρονική γοητεία συναντά τη σύγχρονη κομψότητα.

Σε 210 στρέμματα προστατευμένων πευκοδασών και πλούσιας βλάστησης, αυτό το αποκλειστικό καταφύγιο προσφέρει μια σπάνια αίσθηση χώρου και ιδιωτικότητας κατά μήκος της ακτογραμμής. Χτισμένο στον εμβληματικό χώρο των πρώην «Αστεριών», το θέρετρο τιμά τη γοητεία της Ριβιέρας της χρυσής εποχής, μέσα από σύγχρονα bungalows, σουίτες, βίλες και Private Homes με καθηλωτικό design και έναν ζωντανό, υπαίθριο τρόπο ζωής. Συνδυάζοντας πολιτισμική εξερεύνηση, αιγαιοπελαγίτικη περιπέτεια και ανεπιτήδευτη πολυτέλεια, το One&Only Aesthesis προσκαλεί τους επισκέπτες να μοιραστούν στιγμές, να αποδράσουν και να ζήσουν το αληθινό πνεύμα της Ελλάδας. Για κρατήσεις ή περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα oneandonlyresorts.com/aesthesis.

Σχετικά με την One&Only

Κορωνίδα του υπερπολυτελούς σχεδιασμού, των αυθεντικών εμπειριών και της γνήσιας φιλοξενίας, η One&Only αποτελεί μια ξεχωριστή συλλογή μοναδικών resorts και ιδιωτικών κατοικιών στους πιο ονειρεμένους προορισμούς του πλανήτη. Σχεδιασμένα ώστε να βρίσκονται σε απόλυτη αρμονία με τη φύση και σε σύμπνοια με την τοπική κουλτούρα, το καθένα από τα εξαιρετικά resorts διαθέτει το δικό του, ξεχωριστό αφήγημα και την ιδιαίτερη προσωπικότητά του. Η exclusive συλλογή περιλαμβάνει προορισμούς σε ολόκληρο τον κόσμο, από την Ελλάδα και το Μεξικό μέχρι τον Μαυρίκιο και τη Ρουάντα, ενώ στο άμεσο μέλλον θα επεκταθεί στο Big Sky της Μοντάνα (ΗΠΑ), στην κοιλάδα Hudson της Νέας Υόρκης (ΗΠΑ) και στο Half Moon Bay της Αντίγκουα. Προς το παρόν, οι Ιδιωτικές Κατοικίες One&Only διατίθενται για αγορά στον Μαυρίκιο, στο Μεξικό, στο Μαυροβούνιο, στις ΗΠΑ, στην Ελλάδα και στο Ντουμπάι. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα oneandonlyresorts.com.