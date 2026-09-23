Η TAMTA κάνει το runway debut της στο London Fashion Week για τη Natasha Zinko

“Πολλά περισσότερα από ένα απλό runway!” Έτσι ακριβώς περιέγραψε το Ηyperbeast το show της Natasha Zinco στο London Fashion Week για την Spring/Summer 2027 συλλογή της.

Εκεί, η TAMTA άνοιξε για ακόμη μία φορά διάλογο με τη μόδα και τράβηξε τα βλέμματα σε ένα αντισυμβατικό fashion roleplay. Μια στιγμή που έρχεται ως φυσική συνέχεια ενός καλλιτεχνικού σύμπαντος όπου μουσική, μόδα, performance και εικόνα λειτουργούν εδώ και χρόνια σαν μία ενιαία γλώσσα. Το runway-act της, αποδεικνύει για ακόμη μία φορά πως η μετά το “THE VILLAIN HEROINE” περίοδος, τοποθετεί την καλλιτέχνιδα στην πιο progressive καλλιτεχνική φάση της και αυτό έχει αντίκτυπο και στον κόσμο της μόδας στο εξωτερικό. Η στιγμή καταγράφηκε στο επίσημο runway coverage του Vogue, Elle, Marie Claire, ενώ το show βρέθηκε επίσης στις σελίδες διεθνών fashion media όπως το DAZED και Hypebeast.

Με τίτλο “Pay Per View”, το SS27 show της Natasha Zinko, έπαιξε με την έννοια της παρατήρησης και της performance, εξερευνώντας το πώς αλλάζει ο τρόπος που παρουσιάζουμε τον εαυτό μας όταν γνωρίζουμε ότι κάποιος μας κοιτάζει. Σε ένα brutalist πρώην θέατρο του Λονδίνου, αντισυμβατικές cult personalities έγιναν διαφορετικοί χαρακτήρες του ίδιου κόσμου, με ένα cast που περιελάμβανε μεταξύ άλλων Katie Price και Drea de Matteo. Fetishwear, clubwear και θεατρικά στοιχεία συγκρούστηκαν με καθημερινά archetypes, μέσα από latex, satin, leather και distorted silhouettes, έφεραν στη ζωή αυτόν τον raw κόσμο της σχεδιάστριας”.

«Φοράω δημιουργίες της Natasha εδώ και χρόνια, οπότε το να περπατήσω στο show της μου βγήκε πολύ φυσικά, παρόλο που ήταν η πρώτη μου φορά σε runway. Αγαπώ το πόσο ατρόμητη και απρόβλεπτη είναι η δουλειά της. Έχει χιούμορ, attitude και ένα είδος ελεγχόμενου χάους με το οποίο ταυτίζομαι πολύ. Υπάρχει επίσης μια post-Soviet οπτική γλώσσα στη δουλειά της που, έχοντας μεγαλώσει στη Γεωργία, μου είναι πολύ οικεία.» - TAMTA

Η TAMTA εμφανίστηκε με ένα head-to-toe nude look που σχεδόν γινόταν προέκταση του σώματος: fitted top, μακριά low-slung skirt, metallic λεπτομέρεια στη μέση και monochromatic styling. Με bleached, slicked-back μαλλιά, η παρουσία της εντάχθηκε στη χαρακτηριστικά απρόβλεπτη αισθητική της Zinko. Το επόμενο ραντεβού της Τάμτα με το κοινό του Λονδίνου, είναι 9 Οκτωβρίου, όπου θα εμφανιστεί στο Colours Hoxton για μια μοναδική συναυλία.



