Τουρκία: Ανακαλύφθηκε νέο τμήμα από την αρχαιότερη συνθήκη ειρήνης του κόσμου - Τα άρθρα για τους πρόσφυγες

Θραύσμα της Συνθήκης του Καντές με όρους για τους πρόσφυγες ανακαλύφθηκε στην Τουρκία. Επρόκειτο για την αρχαιότερη συνθήκη ειρήνης στον κόσμο!

Ένα νέο τμήμα από την αρχαιότερη συνθήκη ειρήνης στον κόσμο ήρθε στο φως στην αρχαία πρωτεύουσα των Χετταίων, τη Χαττούσα, στη σημερινή Τουρκία.

Τη σπουδαία ανακάλυψη ανακοίνωσε ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού της χώρας, Μεχμέτ Νούρι Ερσόι, στις 21 Σεπτεμβρίου την Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης, τονίζοντας πως το εντυπωσιακό αυτό εύρημα φέρει ένα «ισχυρό μήνυμα από χιλιάδες χρόνια πριν στο σήμερα».

Η Συνθήκη Ειρήνης του Καντές: Τα άγνωστα άρθρα της για τους πρόσφυγες

Γνωστή ως Συνθήκη Ειρήνης του Καντές, η συμφωνία υπογράφηκε γύρω στο 1259 π.Χ. μεταξύ του Ραμσή Β' της Αιγυπτιακής Αυτοκρατορίας και του Χατουσίλι Γ' της Αυτοκρατορίας των Χετταίων, που μάχονταν για τον έλεγχο της ανατολικής Μεσογείου για περισσότερα από 200 χρόνια.

Παρά τις δεκαετίες που απαιτήθηκαν για την αποκρυπτογράφηση του κειμένου, είναι σαφές ότι η συνθήκη δεσμεύεται για ειρήνη, διαρκή φιλία, εδαφική ακεραιότητα, έκδοση εγκληματιών και δίκαιη μεταχείριση των προσφύγων.

Δύο πρωτότυπα της αιγυπτιακής εκδοχής είχαν χαραχθεί στους τοίχους δύο ναών στις Θήβες και μεταφράστηκαν στις αρχές του 19ου αιώνα από τον Ζαν-Φρανσουά Σαμπολιόν, τον Γάλλο λόγιο που αποκρυπτογράφησε τα αιγυπτιακά ιερογλυφικά.

Τμήματα της εκδοχής των Χετταίων βρέθηκαν αργότερα, το 1906, στα ερείπια της πρωτεύουσάς τους, της Χαττούσας, στη σημερινή κεντρική Τουρκία. Η συνθήκη ήταν γραμμένη σε σφηνοειδή γραφή, το παλαιότερο γνωστό σύστημα γραφής, πάνω σε μια σειρά από πήλινες πλακέτες που είχαν σπάσει σε κομμάτια με την πάροδο των αιώνων.

Τώρα, οι αρχαιολόγοι εντόπισαν ένα ακόμη κομμάτι της πλακέτας κατά τις ανασκαφές στο Μπουγιούκκαλε, τη μεγάλη ακρόπολη και βασιλικό ανάκτορο που στεκόταν κάποτε στο κέντρο της Χαττούσας. Το τμήμα αυτό περιγράφει τα άρθρα 12 έως 20 της συνθήκης, τα οποία εξηγούν τη μεταχείριση των ανθρώπων που εγκατέλειψαν τη χώρα τους κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης και αναζήτησαν καταφύγιο στην άλλη.

Ένα διαχρονικό μήνυμα για το σήμερα

Όπως επεσήμανε ο Ερσόι, το εύρημα αυτό εμπεριέχει ένα επίκαιρο μήνυμα για τη σημερινή ταραγμένη εποχή της δεκαετίας του 2020. «Βρήκαμε ίχνη ειρήνης χιλιάδων ετών στο έδαφος της Ανατολίας. Το νέο κομμάτι περιέχει στίχους από τις διατάξεις του που ρυθμίζουν τη μεταχείριση των ανθρώπων που καταφεύγουν από τη μία χώρα στην άλλη. Οι μαρτυρίες για τη μη καταστροφή των σπιτιών των ανθρώπων στέλνουν ένα ισχυρό μήνυμα από χιλιάδες χρόνια πριν στο σήμερα», ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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