Ένα αστέρι, μια «Belinda» (vid)

Η τραγουδοποιός Σtella μας δίνει το single «Belinda» (από Sub Pop Records) και εμείς «χανόμαστε» στην όμορφη ιστορία του.

Το όνομα αυτό παραπέμπει τον γράφοντα στα αστέρια και στο Λεωφορείο ο Πόθος. Stella, Stella for star, αναφωνεί η ονειρεμένη Μπλανς. Ο Στάνλεϊ φωνάζει απεγνωσμένα Stella! Stella! Stella! και τα αστέρια στο φεγγάρι παραπατάνε και στον ήλιο πετάνε, να καούν, να χαθούν και σας αστρόσκονη να επιστρέψουν, να ξαναγεννηθούν. Και μετά, το όνομα συναντά ένα άλλο όνομα που έχει κάτι από τον κόσμο του Βισκόντι και του Φελίνι, ίσως και του Γκοντάρ. Το δεύτερο όνομα έχει κάτι από τη δροσιά του καλοκαιρινού πρωινού και την ιταλική κομψότητα. Οι δύο υπάρξεις, που μπορεί και να είναι απλά πλάσματα της φαντασίας, δεν παίζουν μπροστά στην κάμερα, αλλά μπροστά στη μελωδία και σε ένα πλάνο που ταιριάζει περισσότερο σε «κάδρο» του Καουρισμάκι…

Τα δύο εύθραυστα όντα, εντός και εκτός του κόσμου τούτου, την ένωση την καλλιτεχνική και ουσιαστική ζητούν και σε μια γλώσσα γεμάτη αρμύρα την αναζητούν. Τη βρίσκουν και για να αντέξουν την οξύτητα του λεμονιού και το φως του ήλιου, σε φθινοπωρινά γράμματα καταφεύγουν. Η ένωση των δύο έχει επέλθει και τα δύο ονόματα έγιναν το 1+1 τους. Η Σtella, λοιπόν, με το «Σ» και τα κομψά λεκτικά ρούχα, μας δίνει το single «Belinda», μας δίνει κάτι από ήσυχο, κρυμμένο εαυτό μας…

Εκεί που κάποιος άφησε τη χαρά του

Το «Belinda» ξεκινά από εκεί που κάποιος άφησε τη χαρά του, τις προσδοκίες, τα όνειρά του… Η κατάσταση που έμεινε αμετακίνητη, η ανάμνηση που δεν ξεθώριασε και το πρόσωπο που έγινε πίστη και προβολή της κρυμμένης ομορφιάς, του ασημένιου φεγγαριού και του λευκού φορέματος που πάνω του αντηχούν και «ξαπλώνουν» βελούδινες και δυνατές καμπάνες. Η «Belinda», αυτή που θα μπορούσε να είναι η Ζαν Μορό και να περιμένει τον σύντροφό της έξω από ένα καφέ στο Παρίσι. Η «Belinda» που θα μπορούσε να είναι η ωραία μου κυρία και μια τρίτη Κιμ Νόβακ στο «Vertigo» του Χίτσκοκ. Είναι, όμως, τραγούδι και μικρή, δική μας, ιστορία…

Το τραγούδι μας ξαφνιάζει. Γι’ αυτό και φτιάχτηκε και για να κρατήσει τον κουρασμένο και φθαρμένο εαυτό μας όρθιο. Η μελωδική γραμμή ακολουθεί τα βήματα μιας γυναίκας που αντέχει το βάρος στις γάμπες της και τους πόνους στην ψυχή της. Το απαλό, σαν απογευματινή ψιχάλα, ρυθμικό μοτίβο, η γλύκα του έγχορδου, η ανεμελιά ενός πειραγμένου πνευστού και η μεγαλοπρέπεια των κρουστών πλαισιώνουν τη φωνή που ψιθυρίζει, αφηγείται σταθερά και με θάρρος το στιγμιότυπο ζωής που έχει κάτι εμάς, κάτι από τη μια δική μας «Belinda».

H «Belinda» ήρθε σε εμάς στις 16 Σεπτεμβρίου

Το single κυκλοφόρησε στις 16 Σεπτεμβρίου και (σ.σ εδώ ξεκινά το δελτίο Τύπου) η παραγωγή έγινε από την Σtella και τον σκωτσέζο παραγωγό Rodaidh McDonald (Jamie XX, Weyes Blood, Youth Lagoon). Περιλαμβάνει ηχογραφήσεις από τον Rafael Cohen, ο οποίος είχε επίσης συνεργαστεί με τη Σtella στο album της «Adagio», το 2025. Το «Adagio» απέσπασε εγκωμιαστικές κριτικές από το Wonderland, το οποίο χαρακτήρισε το άλμπουμ «αγνό, δυναμικό και απαράμιλλα cool, σαν μια καθαρή καλοκαιρινή νύχτα, καθισμένος να πίνεις κρασί και να τρως ελιές».

Μέχρι σήμερα, η δισκογραφία της Σtella έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 300 εκατομμύρια streams παγκοσμίως στο Spotify. Παράλληλα, η μουσική της έχει συμπεριληφθεί σε δημοφιλείς σειρές όπως τα Industry και Emily in Paris.

Η Σtella έχει προγραμματίσει μια σειρά από εμφανίσεις σε διεθνή φεστιβάλ αυτό το φθινόπωρο, ξεκινώντας από το Borderline Festival στις 9 Οκτωβρίου στην Αθήνα. Θα ακολουθήσουν εμφανίσεις στο Cork Jazz Festival στις 24 Οκτωβρίου στην Ιρλανδία, και στο Corona Capital στην Πόλη του Μεξικού στις 21 Νοεμβρίου 2026.

-Το «Belinda» διαθέσιμο ψηφιακά από τη Sub Pop ΕΔΩ

*Η Σtella σε Spotify, YouTube, Instagram, Tik Tok, Facebook και στο site της

