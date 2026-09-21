Γιώργος Μαζωνάκης: «Ήμουν πάντα στο ανάμεσα»

Από το παιδί που στα πέντε του χρόνια έβαζε γραβάτα και τραγουδούσε Καζαντζίδη, μέχρι τον καλλιτέχνη που γέμισε τις μεγαλύτερες πίστες και έβαλε το δικό του αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι, η ζωή του Γιώργου Μαζωνάκη ήταν μια διαδρομή γεμάτη όνειρα, επιμονή, ανατροπές, μεγάλες επιτυχίες και δύσκολες στιγμές.

«Υπάρχει ένα παιχνίδι μεταξύ ενός ανθρώπου όταν του λες έναν στίχο, του βγάζεις κάτι. Αυτό με γοητεύει, είναι το παιχνίδι μου».

Με αυτά τα λόγια ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε εξηγήσει τον λόγο για τον οποίο ήθελε να γίνει τραγουδιστής, περιγράφοντας ίσως με τον πιο απλό τρόπο αυτό που αποτέλεσε την ουσία ολόκληρης της διαδρομής του, τη σχέση ανάμεσα σε εκείνον που τραγουδά και σε εκείνον που ακούει, τη στιγμή που ένας στίχος φεύγει από το στόμα του καλλιτέχνη και συναντά μια προσωπική ιστορία, έναν έρωτα, έναν χωρισμό, μια ανάμνηση, μια νύχτα, μια ολόκληρη ζωή.

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