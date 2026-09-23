Ο 14χρονος ανιψιός του Μαζωνάκη τον αποχαιρέτησε με τον πιο ιδιαίτερο τρόπο: Τραγούδησε το «Ώρες Μικρές»

Με έναν ιδιαίτερα συγκινητικό τρόπο αποχαιρέτησε ο ανιψιός του Γιώργου Μαζωνάκη τραγουδώντας το «Ώρες Μικρές».

Ο 14χρονος ανιψιός του Γιώργου Μαζωνάκη τον αποχαιρέτησε με έναν πολύ ιδιαίτερο και μοναδικό τρόπο, τραγουδώντας το κομμάτι «Ώρες Μικρές», εξηγώντας πως ήταν ο τρόπος του να πει το δικό του «αντίο» στον θείο του.

Χθες, Τρίτη 22/09 δημοσιεύτηκε στο Instagram ένα βίντεο με τον Βασίλη Ζιώγα να ερμηνεύει μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, που άφησε τη τελευταία του πνοή στις 9 Σεπτεμβρίου στα 54 χρόνια.

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