The Gentlemen: Ο σημερινός Νονός είναι Βρετανός, αριστοκράτης και νούμερο 1 στο Netflix

“Ξέρεις τι μου αρέσει στους Άγγλους ευγενείς; Είναι οι αυθεντικοί γκάνγκστερς”. Η σειρά της χρονιάς -από τον Γκάι Ρίτσι- για το Netflix, είναι εδώ για να το επιβεβαιώσει.

Θες Βρετανούς αριστοκράτες που ντυμένοι στα τουίντ κυνηγούν στις αχανείς πατρογονικές εκτάσεις τους; Μήπως προτιμάς Ιταλούς μαφιόζους, που κάνουν πάρτι στους κήπους πολυτελών παλατιών δίπλα σε ειδυλλιακές λίμνες; Τι θα έλεγες για μια σύγχρονη αυτοκρατορία, αδίστακτων γκάγκστερ, που συνδυάζει και τα δύο, ενώ παράλληλα αποτίει φόρο τιμής και μνήμης στον “Νονό”; Ο δεύτερος κύκλος του “The Gentlemen” είναι εδώ. Κι όσα ήξερες από τον πρώτο, ήταν μόλις ένα ζέσταμα.

Παρά τη μουδιασμένη εκκίνηση της, η δεύτερη σεζόν της δημιουργίας του Γκάι Ρίτσι, είναι αυτή τη στιγμή η κορυφαία σε θεάσεις σειρά του Netflix παγκοσμίως. Τα δύο χρόνια αναμονής που μεσολάβησαν από την πρώτη, στοίχισαν στην -πεσμένη κατά 50%- τηλεθέαση της την πρώτη εβδομάδα προβολής. Τη δεύτερη, η τάξη αποκαταστάθηκε. Έκανε ένα εντυπωσιακό come back στην πρώτη θέση του παγκόσμιου ΤΟΡ 10 της πλατφόρμας, αυξάνοντας τη δυναμική της κατά 48%. Στην εξοχότητα του Δούκα του Χάλστεντ, στην υπέρκομψη Σούζι Γκλας και στην εγκληματική παρέα τους δεν αξίζει τίποτα λιγότερο από την κορυφή.

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