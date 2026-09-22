ΑΤΗΕΝS COFFEE FESTIVAL 2026: Το πιο δυνατό «Pre-Game» του Σεπτεμβρίου στήνεται στην Τεχνόπολη!

Ξέχνα τα συνηθισμένα τριήμερα. Από τις 26 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στο Γκάζι μετατρέπεται στην πιο «θερμή» έδρα της πόλης. Το ATHENS COFFEE FESTIVAL 2026 κατεβάζει βασική ενδεκάδα με 200+ brands καφέ, 7 δυνατούς hosts, top comedians και DJs που θα κρατήσουν το τέμπο στο maximum.

Είτε κατέβεις στο γήπεδο με το αμόρε, είτε κάνεις «roster» με την παρέα, τους συναδέλφους ή ακόμα και τον σκύλο σου, το σίγουρο είναι ότι θα απολαύσεις all-day action κάτω από τον αθηναϊκό ήλιο: specialty καφέδες, άφθονο γέλιο, χορό και cool διάθεση.

200+ Brands στο «Game Plan»

Με περισσότερα από 200 top-tier brands καφέ, new age beverages και εξοπλισμού, οι φίλοι του καφέ θα έχουν την ευκαιρία για συνεχείς δοκιμές. Specialty χαρμάνια, μονοποικιλιακοί καφέδες και νέες γευστικές τάσεις μπαίνουν στην «αρχική ενδεκάδα» για να ικανοποιήσουν ακόμα και τον πιο απαιτητικό ουρανίσκο. Check τι θα βρεις: https://athenscoffeefestival.gr/ekthetes/

Η «Dream Team» των 7 Super Hosts

Για πρώτη φορά, επτά δημοφιλή πρόσωπα της pop κουλτούρας και των social media αναλαμβάνουν το κομμάτι της παρουσίασης, δίνοντας το σύνθημα για την έναρξη του πάρτι από το μικρόφωνο:

Σάββατο 26/09:

10:00 – 12:30: Θανάσης Πασσάς

12:30 – 15:00: Fosbloque

15:00 – 17:30: Λυμπέρης Μέλκι

Κυριακή 27/09:

10:00 – 15:00: Γιάννης Κατινάκης

15:00 – 17:30: Βαγγέλης Κυπαρίσσης (aka Βουλίτσα)

Δευτέρα 28/09:

12:00 – 13:00: Ευαγγελία Τσιορλίδα

15:00 – 17:30: Κώστας Τσαμουράι

Stand-Up Comedy: Ατάκες που «εκτελούν» στο παραθύρι

Στο ταμπλό της ψυχαγωγίας, το γέλιο μπαίνει σε πρώτο πλάνο με top ονόματα της εγχώριας stand-up σκηνής να ανεβαίνουν στη σκηνή για να προσφέρουν άφθονο γέλιο:

Σάββατο 26/09 (14:00 – 15:00): Το εκρηκτικό δίδυμο Ηλίας Φουντούλης & Άγγελος Σπηλιόπουλος υπόσχεται ένα ξεκαρδιστικό show με ασταμάτητες ατάκες.

Το εκρηκτικό δίδυμο υπόσχεται ένα ξεκαρδιστικό show με ασταμάτητες ατάκες. Κυριακή 27/09 (14:00 – 14:50): Ο Ανδρέας Πασπάτης παίρνει τη σκυτάλη με ένα one-time solo show γεμάτο καυστικό χιούμορ.

Live DJ Sets: Από το Sunset μέχρι το Party Mode

Όταν η μέρα προχωράει, η μουσική δυναμώνει και η Τεχνόπολη μετατρέπεται σε dance floor με καταξιωμένους DJs και acts:

Σάββατο 26/09 (17:30 – 20:00): Η Queen G (#2 female DJ στην Ελλάδα, με εμφανίσεις σε Ίμπιζα και Μαϊάμι) αναλαμβάνει τα decks για ένα μοναδικό sunset set.

Η (#2 female DJ στην Ελλάδα, με εμφανίσεις σε Ίμπιζα και Μαϊάμι) αναλαμβάνει τα decks για ένα μοναδικό sunset set. Κυριακή 27/09 (17:30 – 20:00): Ο GPAL , με θητεία στα σπουδαιότερα clubs της Νέας Υόρκης, του Λονδίνου και της Ίμπιζα, παραδίδει μαθήματα Progressive & Tech House.

Ο , με θητεία στα σπουδαιότερα clubs της Νέας Υόρκης, του Λονδίνου και της Ίμπιζα, παραδίδει μαθήματα Progressive & Tech House. Δευτέρα 28/09 (17:30 – 20:00): Οι Street Outdoors Soundsystem (ένα από τα πιο hot DJ duos) μετατρέπουν τη Δευτέρα σε party day με House, Nu-Disco & Techno ρυθμούς.

Coffee Competitions & «Προπόνηση» Home Barista

Για τους λάτρεις της λεπτομέρειας και του πρωταθλητισμού, η δράση περνάει στο αγωνιστικό κομμάτι:

Πανελλήνια Πρωταθλήματα Καφέ 2027 by SCA Greece : Η elite του ελληνικού καφέ αναμετράται ζωντανά στις κατηγορίες Roasting και Cezve / Ibrik , διεκδικώντας την κορυφή.

: Η elite του ελληνικού καφέ αναμετράται ζωντανά στις κατηγορίες και , διεκδικώντας την κορυφή. Masterclasses "Coffee Matters": Αν θέλεις να ανεβάσεις το επίπεδό σου και να γίνεις ο απόλυτος home barista, τα εκπαιδευτικά σεμινάρια σου αποκαλύπτουν όλα τα μυστικά της σωστής εκχύλισης και του οικιακού εξοπλισμού, για να «σκοράρεις» τέλειο καφέ και στο σπίτι.

Το σφύριγμα της έναρξης πλησιάζει!

Το ραντεβού έχει δοθεί, η «τακτική» είναι έτοιμη και το μόνο που μένει είναι να φορέσεις τα πιο άνετα sneaker σου και να κατέβεις στο Γκάζι. Είτε πας για να ανακαλύψεις το νέο σου αγαπημένο χαρμάνι, είτε για να δεις τους αγαπημένους σου hosts και comedians, είτε απλά για να «λιώσεις» τα σόλες σου στους ρυθμούς των top DJs, το ATHENS COFFEE FESTIVAL 2026 είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί για το καλύτερο τριήμερο της σεζόν.

Info & εισιτήρια

Πότε: 26 - 28 Σεπτεμβρίου 2026 (Σάβ & Κυρ 10:00-20:00, Δευ 12:00-20:00)

Πού: Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Γκάζι

Τιμές Εισιτηρίων:

Γενική Είσοδος: 5€ (προπώληση) / 6€ (ταμείο & online τις ημέρες του φεστιβάλ)

Happy Hour (1η ώρα κάθε ημέρας): 3€ (αποκλειστικά στα ταμεία)

Combo Εισιτήριο (με Stand-up show): 10€

3ήμερο Εισιτήριο: 12€

Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο More.com και ετοιμάσου για το πιο γεμάτο τριήμερο της πόλης.