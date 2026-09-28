Η γέφυρα 13 τόνων που γυρίζει ανάποδα για να περάσουν τα πλοία: Ένας άνθρωπος την κινεί με μια μανιβέλα (vid)

Μια γέφυρα 13 τόνων στο Λονδίνο γυρίζει ολόκληρη ανάποδα για να αφήσει τα σκάφη να περάσουν και κινείται χειροκίνητα με τη βοήθεια ενός ανθρώπου.

Μπορεί μια γέφυρα βάρους 13 τόνων να γυρίσει ολόκληρη ανάποδα και να κινηθεί με τη δύναμη ενός ανθρώπου; Στο Cody Dock του Λονδίνου, η απάντηση είναι «ναι».

Η ιδιαίτερη χαλύβδινη γέφυρα έχει σχεδιαστεί ώστε να εξυπηρετεί ταυτόχρονα πεζούς και σκάφη. Όταν χρειάζεται να περάσει ένα πλοιάριο από την είσοδο του παλιού dock, ολόκληρη η κατασκευή κυλά πάνω σε ειδικές τροχιές και περιστρέφεται, αφήνοντας ελεύθερο το πέρασμα.

Πώς κινείται μια κατασκευή 13 τόνων με το χέρι

Σε αντίθεση με μια συμβατική κινητή γέφυρα, όπου συνήθως σηκώνεται ή περιστρέφεται ένα τμήμα του καταστρώματος, η γέφυρα του Cody Dock μετακινείται σχεδόν ως ενιαία κατασκευή. Οι ειδικά σχεδιασμένες τροχιές καθοδηγούν την κίνηση και επιτρέπουν στη γέφυρα να περιστραφεί μέχρι το κατάστρωμα να βρεθεί ανάποδα. Με αυτόν τον τρόπο, ο χώρος που χρησιμοποιούν οι πεζοί απομακρύνεται από την πορεία των σκαφών, χωρίς να χρειάζεται η εγκατάσταση ενός μεγάλου μηχανισμού ανύψωσης.

Το εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι η γέφυρα δεν χρειάζεται έναν μεγάλο ηλεκτροκίνητο μηχανισμό για να μετακινηθεί. Η κατασκευή έχει σχεδιαστεί με αντίβαρα, ώστε το κέντρο βάρους της να βρίσκεται σε κατάλληλο σημείο και να διευκολύνει την περιστροφή. Έτσι, η κίνηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με χειροκίνητο βαρούλκο και μανιβέλα. Η Institution of Structural Engineers αναφέρει ότι η γέφυρα των περίπου 13 τόνων μπορεί να κυλήσει με χειροκίνητο βαρούλκο, χάρη στον προσεκτικό υπολογισμό της ισορροπίας και της γεωμετρίας της κατασκευής.

Το βάρος των 13 τόνων δεν εξαφανίζεται. Το ζητούμενο είναι να κατανεμηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε η κατασκευή να μπορεί να κινηθεί ελεγχόμενα πάνω στις τροχιές. Στο επάνω τμήμα των πλαισίων έχουν τοποθετηθεί αντίβαρα, ώστε το κέντρο μάζας να ευθυγραμμίζεται με τον άξονα κύλισης. Η συγκεκριμένη γεωμετρία επιτρέπει στη γέφυρα να περιστρέφεται χωρίς να απαιτείται μεγάλη εξωτερική δύναμη. Η ASCE αναφέρει ότι τα χειροκίνητα βαρούλκα μετακινούν τη γέφυρα των 13 μετρικών τόνων, ενώ το καλώδιο χρησιμοποιείται κυρίως για να ξεπεραστεί η αδράνεια κατά την έναρξη της κίνησης και οι δυνάμεις του ανέμου.

Όταν βρίσκεται στην κανονική της θέση, λειτουργεί ως πεζογέφυρα. Όταν όμως χρειάζεται να περάσει σκάφος προς το dock, η κατασκευή περιστρέφεται και απομακρύνεται από το κανάλι. Το αποτέλεσμα είναι μια γέφυρα που δεν χρειάζεται να «σηκωθεί» στον αέρα, αλλά ουσιαστικά κυλά και αναποδογυρίζει για να δημιουργήσει τον απαραίτητο χώρο. Το Cody Dock Rolling Bridge κέρδισε το 2023 βραβείο στα Structural Awards, με την Institution of Structural Engineers να αναδεικνύει τον συνδυασμό μαθηματικών, γεωμετρίας και μηχανικής που απαιτήθηκε για τον σχεδιασμό της. Η γέφυρα σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Thomas Randall-Page, με μηχανικούς της Price & Myers, ενώ στην κατασκευή συμμετείχε η Cake Industries.

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