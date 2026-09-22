32 χρόνια Φιλαράκια: 7 fun facts που ίσως να μην θυμάσαι - Από τον Μπρους Γουίλις και το στοίχημα μέχρι την Τζούλια Ρόμπερτς και την εργασία Κβαντικής Φυσικής

Σαν σήμερα, τα Φιλαράκια συστήθηκαν στους θεατές με το πρώτο επεισόδιο

Σαν σήμερα, 32 χρόνια πριν, το πρώτο επεισόδιο της σειράς Φιλαράκια είναι γεγονός. Ποιος θα περίμενε εκείνον τον Σεπτέμβριο του 1994 πως τότε θα ξεκινούσε μια τεράστια επιτυχία για τη σειρά, η οποία θα απογείωνε την καριέρα των έξι πρωταγωνιστών.

Τα Φιλαράκια, εξακολουθούν μέχρι και σήμερα, να μας κρατούν συντροφιά σε κάθε στιγμή της ημέρας. Δηλαδή, σήμερα που μύρισε επιτέλους Φθινόπωρο, ποιος δεν θα ήθελε τώρα να βρίσκεται σπίτι του και να βλέπει τα αγαπημένα του επεισόδια; Είναι αυτή η comfort σειρά που δεν θα την βαρεθούμε ποτέ.

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