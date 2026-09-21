Οι ανακοινώσεις για την ενέργεια, η σύνθετη περίπτωση της αμόλυβδης και οι τρεις που μπαίνουν στην ΕΛΑΣ

Ο Μαξιμιλιανός για το πότε θα γίνουν οι ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στο πετρέλαιο θέρμανσης και το πετρέλαιο κίνησης και τους βουλευτές που μπαίνουν στην ΕΛΑΣ.

Τρίτη ή Τετάρτη θα γίνουν οι ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης που θα αφορούν το πετρέλαιο θέρμανσης και το πετρέλαιο κίνησης κατά κύριο λόγο. Ο λόγος που οι ανακοινώσεις δεν γίνονται σήμερα και πήραν μικρή παράταση έχει να κάνει με τη συζήτηση της κυβέρνησης με τα διυλιστήρια για τον βαθμό συμμετοχής τους στα μέτρα στήριξης.

Μαθαίνω ότι τα διυλιστήρια είναι απολύτως διατεθειμένα να συνδράμουν και ουσιαστικά για να πέσει κάμποσο η τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης και θα συνεχίσουν να βάζουν πλάτη για το πετρέλαιο κίνησης και τον Οκτώβριο, ζητούν όμως να εξαιρεθούν από τη στήριξη για την αμόλυβδη βενζίνη, στην οποία είναι μόνοι τους χωρίς κρατική συμμετοχή. Η κυβέρνηση όμως θέλει τη στήριξή τους σε όλους τους τομείς της εμπορίας καυσίμων, γι’ αυτό και η συζήτηση είναι ακόμα σε εξέλιξη.

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