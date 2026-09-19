Δημοσκόπηση GPO: Πάνω από 30% η ΝΔ - Κλείνει το ΠΑΣΟΚ την ψαλίδα με ΕΛΑΣ

Η νέα δημοσκόπηση της GPO καταγράφει τη Νέα Δημοκρατία στο 30,3% στην εκτίμηση ψήφου, την ΕΛ.ΑΣ. στο 15,8% και το ΠΑΣΟΚ στο 13,1%.

Οι πολίτες αποτιμούν τα οικονομικά προγράμματα των κομμάτων αλλά και την παρουσία των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ, σύμφωνα με την δημοσκόπηση της GPO για λογαριασμό της εφημερίδας «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ».

Όλα τα στοιχεία της έρευνας επιβεβαιώνουν τη διατήρηση του προβαδίσματος της Νέας Δημοκρατίας στην πρόθεση και την εκτίμηση ψήφου.

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