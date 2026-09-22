Η κρυφή πλευρά του λιώσιμου των παγετώνων: Πώς η Αρκτική απελευθερώνει αρχαίο μεθάνιο

Τα ευρήματα αποκαλύπτουν έναν φυσικό μηχανισμό ανάδρασης που θα μπορούσε να ενισχυθεί.

Νέα έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο Nature Communications, δείχνει ότι τα ποτάμια που τροφοδοτούνται από το λιώσιμο των παγετώνων στο Σβάλμπαρντ μεταφέρουν αρχαίο μεθάνιο από τα πετρώματα που βρίσκονται κάτω από τους πάγους προς την επιφάνεια.

Τα ευρήματα αποκαλύπτουν έναν φυσικό μηχανισμό ανάδρασης που θα μπορούσε να ενισχυθεί καθώς η Αρκτική συνεχίζει να θερμαίνεται. Το λιώσιμο των παγετώνων μπορεί να ανοίξει κρυφές «διαδρομές» για το μεθάνιο, ένα ισχυρό αέριο του θερμοκηπίου. Με απλά λόγια, όσο περισσότερο λιώνουν οι παγετώνες, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα απελευθέρωσης μεθανίου.

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