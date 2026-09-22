Η απάντηση σε αυτή την ερώτηση αποκαλύπτει πόσα χρόνια θα ζήσεις

Όχι, δεν πρόκειται για αστείο, αλλά για επιστημονικό εύρημα: ναι, υπάρχει μια ερώτηση που μπορεί να μαρτυρήσει πόσο θα ζήσεις και είναι πιο προφανές απ' όσο πιστεύεις.

Αν υπήρχε ένας τρόπος να πάρουμε μια μικρή, κλεφτή ματιά από το μέλλον και να μάθουμε πόσα χρόνια έχουμε μπροστά μας, πιθανότατα θα θέλαμε να τον γνωρίζουμε. Η αλήθεια είναι, βέβαια, πως κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια το προσδόκιμο ζωής ενός ανθρώπου. Ωστόσο, ένα νέο επιστημονικό εύρημα έρχεται να ανατρέψει - σε έναν βαθμό - τα δεδομένα.

Οι επιστήμονες αναζητούν εδώ και χρόνια τους παράγοντες που συνδέονται με τη μακροζωία. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία, μία από τις απαντήσεις που προέκυψαν είναι αρκετά απρόσμενη: το πώς αντιλαμβάνεται ο καθένας την κατάσταση της υγείας σου φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο για την ποιότητά της.

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