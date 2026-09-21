Ο αδίστακτος Γιώργος Μεταξάκης που έπνιξε τα τρία του παιδιά για να εκδικηθεί τη γυναίκα του

Μία ημέρα σαν σήμερα, στις 21 Σεπτεμβρίου 1999, ο Γιώργος Μεταξάκης συνελήφθη και αργότερα ομολόγησε πως είχε πνίξει τα τρία παιδιά του μέσα σε ένα ποτάμι.

«Τα παιδιά τέλος. Εκεί που τα έχω πετάξει δεν πρόκειται να τα βρεις. Κι εγώ θα σκοτωθώ».

Το απόγευμα της 20ης Σεπτεμβρίου 1999, τέσσερα παιδιά μπήκαν στο αυτοκίνητο του πατέρας τους για να πάνε μία βόλτα. Μόνο ένα επέστρεψε για να πει την ιστορία. Μια φρικτή ιστορία που σόκαρε τους πάντες και στην αρχή έκανε ακόμα και έμπειρους να αναρωτιούνται αν έπρεπε να πιστέψουν το μικρό κορίτσι που είχαν μπροστά τους.

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