Δημογραφικό: «Κατάρρευση» των γεννήσεων μέσα σε 15 χρόνια - Οι έξι νομοί που «σβήνουν»

Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις πληθυσμιακές μεταβολές στην Ελλάδα σε επίπεδο νομού μεταξύ 2009 και 2024. Το δημογραφικό, ο τουρισμός και η νέα πραγματικότητα.

Κατάρρευση των γεννήσεων στην Ελλάδα και οξυμένο δημογραφικό πρόβλημα σε πολλούς νομούς την περίοδο 2009 - 2024 αποκαλύπτει η ανάλυση των στοιχείων που παρουσιάζει το Ινστιτούτο Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών (ΙΔΕΜ).

Ορισμένες περιοχές κυρίως στα ορεινά και ημιορεινά της χώρας παρουσιάζουν ραγδαία πληθυσμιακή συρρίκνωση, ενώ ελάχιστες φαίνεται πως συγκρατούν τον πληθυσμό τους, γεγονός που σχετίζεται με ευρύτερες μεταβολές στην οικονομία και την αγορά εργασίας τις τελευταίες δεκαετίες.

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