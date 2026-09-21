Ο διαγωνισμός για την «Ελληνίδα Μαντόνα» είχε επικές δηλώσεις

H «Ελληνίδα Μαντόνα» έκανε τα πρώτα της βήματα στο Κεφαλάρι της Κηφισιάς.

Δεν είναι κάποιό σουρεαλιστικό βραχυκύκλωμα του A.I αλλά μια πραγματική ιστορία. Στις 27 Οκτωβρίου του 1985, στην ντισκοτέκ «Ριτς», στο Κεφαλάρι της Κηφισιάς, 32 κορίτσια ηλικίας από 15 ως 21 ετών, έκαναν «παρέλαση» στην πίστα της ντίσκο, για τα πιο παράξενα καλλιστεία ίσως όλης της δεκαετίας.

Την ίδια χρονιά που η Madonna έκανε το μεγάλο της μπαμ με το album και την περιοδεία "Like A Virgin" και στην Αθήνα μόλις είχε ξεθωριάσει ο απόηχος από το ροκ φεστιβάλ "Rock In Athens", με ονόματα όπως οι Culture Club και οι Depeche Mode, στην ντίσκο «Ριτς» στο Κεφαλάρι, γινοταν διαγωνισμός για την «Ελληνίδα Μαντόνα».

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr