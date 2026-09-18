GNTM 7: Ο παίκτης που επιστρέφει, η «νεράιδα» που εντυπωσιάζει και το «πιεσόμετρο» του Γαβαλά

Η επίσημη πρεμιέρα του GNTM έρχεται τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 21:00, στο Star, αλλά μπορείτε ήδη τα δείτε το special preview.

Το GNTM επιστρέφει στο Star πιο σύγχρονο, πιο απαιτητικό και πιο fashion από ποτέ από την ερχόμενη Δευτέρα 21/9 στις 21:00 στο Star με τον 7ο κύκλο. Ωστόσο, από χθες Πέμπτη και μέχρι τη Δευτέρα το μεσημέρι οι φαν του πρότζεκτ μπορούν να παρακολουθήσουν μεγάλο μέρος του πρώτου επεισοδίου πρώτοι μέσα από το site του Star. (Δείτε το Special Preview)

Η ομάδα των κριτών επιστρέφει δυναμικά φέτος και η Μπέττυ Μαγγίρα προστίθεται σε αυτή με το πληθωρικό ταμπεραμέντο της να δένει με τις αυθόρμητες και ευφάνταστες αντιδράσεις του Λάκη Γαβαλά που προσφέρει τη μια ατάκα μετά την άλλη.

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