Και η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ ακούει Άννα Βίσση: Η ανάρτηση στο IG που σίγουρα δεν περιμέναμε

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ είναι θαυμάστρια της Άννας Βίσση, όπως επιβεβαιώνεται μέσα από την τελευταία της ανάρτηση στο IG. Εμείς, είμαστε μαζί της.

Μια απρόσμενη έκπληξη περίμενε αφενός την Άννα Βίσση και αφετέρου το ελληνικό κοινό το βράδυ της Πέμπτης 17/9, καθώς η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ μοιράστηκε με τους followers ένα βίντεο, το οποίο συνόδευσε με ένα τραγούδι της Ελληνίδας καλλιτέχνιδας. Η πρωταγωνίστρια του “Sex and the City” φαίνεται πως είναι θαυμάστρια της Άννας Βίσση και αυτή η αποκάλυψη ενθουσίασε σύσσωμη την ελληνική κοινότητα του Instagram.

Ειδικότερα, η Σάρα Τζέσικα Πάρκετ ανέβασε ένα όμορφο βίντεο με τον βραδινό ουρανό και το φεγγάρι, επιλέγοντας να το ντύσει μουσικά με το τραγούδι «Πάλι για σένα». Μάλιστα, δε δίστασε να κάνει tag την Άννα Βίσση, με την ίδια να της απαντά δημοσίως. «Τι υπέροχη έκπληξη! Ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια… Καληνύχτα γλυκιά Σάρα», σχολίασε χαρακτηριστικά η Ελληνίδα τραγουδίστρια.

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