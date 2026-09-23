Νόμιζε ότι βρήκε αλουμινόχαρτο, αλλά ήταν χρυσό βραχιόλι 3.000 ετών σε χωράφι στην Ουαλία: Μπορεί να αξίζει έως 23.000 ευρώ

Ο Idris Thomas έκανε έρευνα σε χωράφι στη βόρεια Ουαλία όταν ο ανιχνευτής μετάλλων «χτύπησε» και λίγο αργότερα κρατούσε στα χέρια του ένα χρυσό αντικείμενο από την Ύστερη Εποχή του Χαλκού

Ένα απροσδόκητο εύρημα περίμενε τον Idris Thomas σε ένα χωράφι κοντά στο Llanuwchllyn, στους λόφους του Gwynedd στη βόρεια Ουαλία.

Ο ανιχνευτής μετάλλων που χρησιμοποιούσε είχε δώσει στο παρελθόν διάφορα σήματα, όμως περίπου 20 λεπτά μετά την έναρξη της έρευνας, ο Thomas εντόπισε κάτι κάτω από το γρασίδι που αποδείχθηκε πολύ διαφορετικό. Έσκαψε προσεκτικά και μέσα στο χώμα εμφανίστηκε ένα καμπυλωτό κομμάτι από κίτρινο μέταλλο.

«Νόμιζα ότι ήταν άλλο ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο»

Ο ίδιος περιέγραψε στο BBC τη στιγμή που αντίκρισε το εύρημα. «Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν άλλο ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο και μετά είδα μια λάμψη χρυσού», ανέφερε. Ο Thomas είχε βρει στο παρελθόν ένα ασημένιο νόμισμα, όμως τίποτα που να συγκρίνεται με αυτό που μόλις είχε βγάλει από το έδαφος. Αντί να το πάρει μαζί του και να συνεχίσει την έρευνα, σταμάτησε και ανέφερε το εύρημα, όπως προβλέπεται για τέτοιες αρχαιολογικές ανακαλύψεις.

Το αντικείμενο αναγνωρίστηκε τελικά ως ένα ανοιχτό βραχιόλι με στρογγυλεμένη ταινία και δύο άκρα που ανοίγουν προς τα έξω. Πρόκειται για τύπο που χαρακτηρίζεται ως «penannular», δηλαδή δακτυλιοειδής αλλά όχι πλήρως κλειστός. Ειδικοί του Museum Wales μέτρησαν την καθαρότητα του μετάλλου και διαπίστωσαν ότι αποτελείται κατά 92,8% από χρυσό. Το βραχιόλι δεν φέρει σφραγίδα, χάραξη ή κάποιο σημάδι κατασκευαστή. Η απουσία τέτοιου σημάδιου είναι συμβατή με την ηλικία του αντικειμένου, καθώς χρονολογείται στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού, περίπου 3.000 χρόνια πριν.

Το χωράφι ανήκει στον Geraint Edwards

Το χωράφι όπου βρέθηκε το βραχιόλι ανήκει στον Geraint Edwards, ο οποίος επίσης βρέθηκε μπροστά σε μια απρόσμενη ανακάλυψη. «Δεν υπάρχει σφραγίδα ή κάτι παρόμοιο, αλλά υποθέτω ότι εκείνη την εποχή δεν είχαν αρχίσει να σφραγίζουν τον χρυσό», ανέφερε ο Edwards. Για έναν αγρότη που επιτρέπει σε ανιχνευτές μετάλλων να ερευνούν τη γη του, ένα τέτοιο εύρημα κάθε άλλο παρά συνηθισμένο είναι.

Η υπόθεση έφτασε σε ακρόαση στο Caernarfon, όπου εξετάστηκε εάν το εύρημα πληροί τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί «treasure» σύμφωνα με τη βρετανική νομοθεσία. Το βραχιόλι κρίθηκε ότι εμπίπτει στο σχετικό νομικό πλαίσιο. Η αναπληρώτρια ιατροδικαστής της βορειοδυτικής Ουαλίας, Sarah Riley, το χαρακτήρισε κατά την ακρόαση «απολύτως εντυπωσιακό». Στη Βρετανία, τέτοιες ανακαλύψεις ακολουθούν συγκεκριμένη διαδικασία και δεν καταλήγουν αυτομάτως στην κατοχή του ανθρώπου που τις εντόπισε.

Ο ανιχνευτής και ο αγρότης μπορεί να μοιραστούν τα χρήματα

Σύμφωνα με τον Treasure Act 1996, που αφορά την Αγγλία, την Ουαλία και τη Βόρεια Ιρλανδία, ένα αντικείμενο που χαρακτηρίζεται «θησαυρός» μπορεί να αποκτηθεί από το κράτος για λογαριασμό μουσείου. Εφόσον κάποιο μουσείο ενδιαφερθεί να το αποκτήσει, η αξία του καθορίζεται μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας αποτίμησης. Η χρηματική ανταμοιβή κατανέμεται συνήθως μεταξύ του ανθρώπου που έκανε την ανακάλυψη και του ιδιοκτήτη της γης, με τον Thomas και τον Edwards να περιμένουν πλέον την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Ο Brett Hammond, διευθύνων σύμβουλος της Timeline Auctions, εκτίμησε ότι η αξία του βραχιολιού θα μπορούσε να κυμανθεί μεταξύ 15.000 και 20.000 λιρών. Με βάση τη μετατροπή που αναφέρεται στην αρχική δημοσίευση, το ποσό αντιστοιχεί περίπου σε 19.000 έως 25.000 δολάρια. Ωστόσο, πρόκειται για εκτίμηση και όχι για την τελική αξία που θα καθορίσει το ποσό της ανταμοιβής. Η τελική αποτίμηση αναμένεται να γίνει από την αρμόδια επιτροπή του βρετανικού συστήματος Treasure.

Το μουσείο του Bangor θέλει να το αποκτήσει

Ενδιαφέρον για την απόκτηση του βραχιολιού έχει ήδη εκφράσει το Storiel, μουσείο και πινακοθήκη στο Bangor, το οποίο ασχολείται μεταξύ άλλων με την ιστορία και την αρχαιολογία του Gwynedd.n Εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία και προχωρήσει η απόκτηση, το αντικείμενο θα μπορούσε να παραμείνει στην περιοχή όπου βρέθηκε, αντί να καταλήξει σε ιδιωτική συλλογή.

Προς το παρόν, πάντως, η υπόθεση δεν έχει ολοκληρωθεί. Ο Thomas και ο Edwards θα πρέπει να περιμένουν την τελική αποτίμηση προκειμένου να καθοριστεί η αξία του ευρήματος και η σχετική ανταμοιβή.

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