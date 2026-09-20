Νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ για Μαζωνάκη: «Δεν δεχθήκαμε καμία παρέμβαση για τροποποίηση της ώρας θανάτου του»

Το Νοσοκομείο «Ελπίς» τοποθετείται σχετικά με τους ισχυρισμούς που έχουν διατυπωθεί τις τελευταίες ημέρες για την ώρα θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο πρόεδρος και ο διοικητής του νοσοκομείου διαψεύδουν κατηγορηματικά ότι υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία ή οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση με σκοπό την αλλαγή της καταγεγραμμένης ώρας θανάτου του τραγουδιστή.

Όπως επισημαίνουν, η διαπίστωση και η καταγραφή της ώρας θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη αποτελεί αποκλειστικά ιατρική αρμοδιότητα και πραγματοποιείται από το αρμόδιο ιατρικό προσωπικό, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και την ισχύουσα νομοθεσία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του νοσοκομείου «ΕΛΠΙΣ»:

«Με αφορμή δημοσιεύματα και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα οποία διατυπώνονται ισχυρισμοί περί τηλεφωνικής παρέμβασης προς το Νοσοκομείο «ΕΛΠΙΣ» με σκοπό την αλλαγή της καταγεγραμμένης ώρας θανάτου ασθενούς, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα: Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και διαψεύδονται κατηγορηματικά.

Δηλώνουμε ότι εμείς, ο Πρόεδρος και ο Διοικητής του Νοσοκομείου, δεν δεχθήκαμε καμία τηλεφωνική επικοινωνία ούτε οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση με αντικείμενο ή σκοπό την τροποποίηση της καταγεγραμμένης ώρας θανάτου.

Η διαπίστωση και η καταγραφή της ώρας θανάτου αποτελούν αποκλειστικά ιατρική αρμοδιότητα και πραγματοποιούνται από το αρμόδιο ιατρικό προσωπικό, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και την ισχύουσα νομοθεσία.

Καλούμε σε υπεύθυνη ενημέρωση και αποφυγή διάδοσης ανακριβών πληροφοριών.

Ο Πρόεδρος

Σταύρος Γεωργόπουλος

Ο Διοικητής

Σταύρος Θεοδωρίδης»

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ