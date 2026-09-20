«Ήρθε το τέλος»: Τα ανατριχιαστικά τελευταία λόγια πιλότων πριν από αεροπορικές τραγωδίες
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Αυτά είναι κάποια από τα πιο συγκλονιστικά ντοκουμέντα που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια αεροπορικών δυστυχημάτων.
Τίποτα δεν θα ήταν το ίδιο στις ΗΠΑ μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001, όταν ο κόσμος παρακολούθησε δύο αεροσκάφη να προσκρούουν στους Δίδύμους Πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου.
Πέρα από τις φρικτές εικόνες και μαρτυρίες, η καταστροφική τρομοκρατική επίθεση σε βάρος του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου και του Πενταγώνου άφησε πίσω της μερικές από τις πιο συγκλονιστικές ηχητικές καταγραφές στη σύγχρονη ανθρώπινη ιστορία.
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