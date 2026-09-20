«Ήρθε το τέλος»: Τα ανατριχιαστικά τελευταία λόγια πιλότων πριν από αεροπορικές τραγωδίες

Αυτά είναι κάποια από τα πιο συγκλονιστικά ντοκουμέντα που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια αεροπορικών δυστυχημάτων.

Τίποτα δεν θα ήταν το ίδιο στις ΗΠΑ μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001, όταν ο κόσμος παρακολούθησε δύο αεροσκάφη να προσκρούουν στους Δίδύμους Πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου.

Πέρα από τις φρικτές εικόνες και μαρτυρίες, η καταστροφική τρομοκρατική επίθεση σε βάρος του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου και του Πενταγώνου άφησε πίσω της μερικές από τις πιο συγκλονιστικές ηχητικές καταγραφές στη σύγχρονη ανθρώπινη ιστορία.



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