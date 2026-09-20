Το νέο megaproject της Κίνας: Κανάλι 134 χλμ. συνδέει το εσωτερικό με τη θάλασσα και μειώνει το κόστος μεταφορών

Το κανάλι Πινγκλού συνδέει το εσωτερικό της Γκουανγκσί με τον Κόλπο του Μπεϊμπού, μειώνοντας τη διαδρομή προς τη θάλασσα κατά 560 χλμ.

Το Κανάλι Πινγκλού, μήκους 134,2 χιλιομέτρων, τέθηκε σε λειτουργία στην Κίνα, δημιουργώντας μια νέα υδάτινη σύνδεση ανάμεσα στο εσωτερικό της χώρας και τη θάλασσα.

Ένα έργο 9,4 δισ. ευρώ

Το κανάλι βρίσκεται εξ ολοκλήρου στην αυτόνομη περιοχή της Γκουανγκσί, στη νότια Κίνα, και συνδέει το σύστημα του ποταμού Ξιτζιάνγκ με τον Κόλπο του Μπεϊμπού, το βορειοδυτικό τμήμα του Κόλπου του Τονκίν. Η κατασκευή του ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2022 και ολοκληρώθηκε έπειτα από περίπου τέσσερα χρόνια εργασιών. Η συνολική επένδυση ανήλθε σε περίπου 72,7 δισ. γουάν (9,4 δισ. ευρώ), δηλαδή περίπου 10,8 δισ. δολάρια. Το κανάλι μπορεί να εξυπηρετεί πλοία χωρητικότητας έως και 5.000 τόνων. Το Πινγκλού άνοιξε επίσημα στη ναυσιπλοΐα στις 16 Σεπτεμβρίου 2026 και αποτελεί το πρώτο μεγάλο έργο καναλιού ποταμού-θάλασσας που σχεδιάστηκε και συντονίστηκε σε εθνικό επίπεδο στην Κίνα από το 1949.

Μέχρι σήμερα, εμπορεύματα από το εσωτερικό της νοτιοδυτικής Κίνας που κατευθύνονταν προς τη θάλασσα ακολουθούσαν μεγαλύτερες διαδρομές μέσω του ποτάμιου δικτύου και των λιμανιών της Γκουανγκντόνγκ. Το νέο κανάλι δημιουργεί μια πιο άμεση πορεία προς τον Κόλπο του Μπεϊμπού. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η απόσταση που πρέπει να διανύσουν ορισμένα φορτία προς τη θάλασσα μειώνεται κατά περισσότερα από 560 χιλιόμετρα. Παράλληλα, οι αρχές της Γκουανγκσί εκτιμούν ότι η νέα διαδρομή μπορεί να μειώσει το συνολικό κόστος logistics κατά 18% έως 30%, ενώ η εξοικονόμηση από το κόστος μεταφοράς εκτιμάται ότι μπορεί να ξεπεράσει τα 5 δισ. γουάν τον χρόνο.

Από το εσωτερικό της Κίνας προς τη Νοτιοανατολική Ασία

Η σημασία του έργου δεν περιορίζεται στη Γκουανγκσί. Το κανάλι εντάσσεται στον Νέο Διεθνή Χερσαίο-Θαλάσσιο Εμπορικό Διάδρομο, ο οποίος συνδέει περιοχές της δυτικής και νοτιοδυτικής Κίνας με τις αγορές της Νοτιοανατολικής Ασίας και, μέσω αυτών, με τις διεθνείς αγορές. Η νέα σύνδεση μπορεί να εξυπηρετήσει εμπορεύματα από περιοχές όπως η Γιουνάν, η Γκουιτζόου, η Σιτσουάν και η Τσονγκτσίνγκ, τα οποία μπορούν πλέον να κατευθύνονται προς τα λιμάνια του Κόλπου του Μπεϊμπού και από εκεί προς το εξωτερικό. Στο πρώτο εξάμηνο του 2026, το εμπόριο μεταξύ Κίνας και ASEAN έφτασε τα 4,34 τρισ. γουάν, περίπου 640 δισ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 18,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία της Γενικής Διοίκησης Τελωνείων της Κίνας.

Η λειτουργία του καναλιού συνοδεύτηκε από την έναρξη νέων εμπορικών διαδρομών. Ένα από τα πρώτα φορτία περιλάμβανε εξαρτήματα αυτοκινήτων, κόντρα πλακέ και χημικά προϊόντα που προέρχονταν από τη Γκουανγκσί, τη Σιτσουάν και την Τσονγκτσίνγκ. Μεταξύ των νέων συνδέσεων περιλαμβάνεται διαδρομή από τη Νανίνγκ προς το Can Tho του Βιετνάμ, ενώ δημιουργείται επίσης σύνδεση με το λιμάνι Yangpu στη Χαϊνάν. Η πρώτη διεθνής αποστολή που χρησιμοποίησε τη νέα διαδρομή μετέφερε φορτία που είχαν συγκεντρωθεί από διαφορετικές περιοχές της νοτιοδυτικής Κίνας, πριν κατευθυνθεί προς το Βιετνάμ.

Βωξίτης, άνθρακας και βιομηχανικά προϊόντα στον νέο εμπορικό δρόμο

Το κανάλι μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για τις κινεζικές εξαγωγές αλλά και για την εισαγωγή πρώτων υλών. Επιχειρήσεις της Γκουανγκσί χρησιμοποιούν, μεταξύ άλλων, βωξίτη από την Αφρική και άνθρακα από την Αυστραλία για τη βιομηχανική παραγωγή τους. Η νέα υδάτινη σύνδεση δημιουργεί μια επιπλέον διαδρομή για τη μεταφορά πρώτων υλών προς το εσωτερικό και έτοιμων προϊόντων προς τα λιμάνια. Παράλληλα, οι κινεζικές αρχές σχεδιάζουν γύρω από το κανάλι μια ευρύτερη «Οικονομική Ζώνη του Καναλιού Πινγκλού», με στόχο τη σύνδεση βιομηχανικών περιοχών, λιμανιών και μεταφορικών δικτύων.

Στους τομείς που έχουν τεθεί στο επίκεντρο περιλαμβάνονται τα μη σιδηρούχα μέταλλα και τα κρίσιμα ορυκτά, τα πράσινα χημικά, αλλά και η τεχνητή νοημοσύνη και η τεχνολογία πληροφοριών. Το Πινγκλού δεν αλλάζει από μόνο του τις παγκόσμιες εμπορικές ισορροπίες, όμως προσθέτει μια νέα και μικρότερη διαδρομή από το εσωτερικό της νοτιοδυτικής Κίνας προς τη θάλασσα. Το ζητούμενο πλέον είναι ο βαθμός στον οποίο η νέα υποδομή θα αξιοποιηθεί από τις επιχειρήσεις και θα εξελιχθεί σε σταθερή εμπορική αρτηρία. Οι κινεζικές αρχές εκτιμούν ότι μπορεί να ενισχύσει τις εμπορικές σχέσεις με την ASEAN και να μειώσει το μεταφορικό μειονέκτημα των περιοχών που βρίσκονται μακριά από την ακτή.

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