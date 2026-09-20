«Και όμως, κινείται» - Ο Γαλιλαίος, ένας πολυέλαιος, ένας «χαφιές» μοναχός και η Ιερά Εξέταση

Μία ημέρα σαν σήμερα, στις 20 Σεπτεμβρίου 1633, ο Γαλιλαίος οδηγήθηκε προ της Ιεράς Εξετάσεως κατηγορούμενος πως δίδασκε ότι η Γη κινείται γύρω από τον Ήλιο.

Όταν ο Γαλιλαίος Γαλιλέι στάθηκε απέναντι από τους ιεροεξεταστές του, έξω από την αίθουσα η Γη σύνεχιζε να περιστρέφεται. Στο εσωτερικό της αίθουσας η Γη ήταν το ακίνητο κέντρο του σύμπαντος.

Εκείνη την ημέρα η επιστημονική γνώση ήρθε αντιμέτωπη με την τυφλή θρησκευτική εξουσία. Το τηλεσκόπιο του Γαλιλαίου είχε αλλάξει το βλέμμα της ανθρωπότητας. Η Ιερά Εξέταση τον έκρινε ένοχο και τον υποχρέωσε να αποκηρύξει τη διδασκαλία του.

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