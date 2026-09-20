Συνελήφθη 21χρονος που ασέλγησε σε βάρος 22χρονης στον σταθμό ΗΣΑΠ Αγίου Νικολάου
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Η 22χρονη κατήγγειλε στις Αρχές ότι ο νεαρός εκσπερμάτωσε πάνω της στον σταθμό
Στη σύλληψη ενός 21χρονου για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος 22χρονης προχώρησαν το απόγευμα του Σαββάτου (19/9) στελέχη της ομάδας ΔΙΑΣ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύλληψη έγινε έπειτα από μήνυση που υπέβαλε η 22χρονη, η οποία κατήγγειλε στις Αρχές ότι ο νεαρός εκσπερμάτωσε πάνω της, ενώ βρίσκονταν στον σταθμό του ΗΣΑΠ στον Άγιο Νικόλαο.
Εντοπίστηκε λίγο αργότερα στον Άγιο Παντελεήμονα
Ο 21χρονος εντοπίστηκε από αστυνομικούς στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα λίγο μετά τις 18:30 το απόγευμα του Σαββάτου.
Ο νεαρός συνελήφθη και κρατείται, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.
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